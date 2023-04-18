Президент назначил ряд послов

Указами главы государства Касым-Жомарта Токаева назначен ряд послов, сообщает Zakon.kz.

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Магжан Ильясов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Исландии, Ирландии по совместительству.

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Швейцарской конфедерации Кайрат Саржанов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в княжестве Лихтенштейн, государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Магжан Ильясов родился 26 августа 1974 года в Алматы.

Фото: gov.kz

Окончил факультет международных отношений Казахского государственного университета мировых языков по специальности переводчик-референт. Также обучался в США.

Имеет дипломатический ранг первого секретаря I класса.

Работал референтом, атташе главного управления международных организаций и международных экономических отношений, третий, второй секретарь Управления ООН и международных экономических организаций Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Также был консультантом протокольной службы, главный эксперт, главный инспектор ЦВП Администрации Президента РК. Являлся заведующим Центром внешней политики Администрации Президента РК, был советник президента Казахстана, заведующим Центром внешней политики Администрации Президента РК. Работал чрезвычайным и полномочным посолом РК в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству. Также был постоянным представителем РК при Организации Объединенных Наций.



С 2022 года является чрезвычайным и полномочным послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Кайрат Саржанов родился в 1967 году.

Фото: gov.kz

Дипломатическую службу начал в 1995 году с должности атташе Управления международной безопасности и контроля над вооружениями МИД РК. С 1996 по 2002 год работал на различных должностях в Департаменте многостороннего сотрудничества. Далее занимал должности первого секретаря, советника в Посольстве Казахстана в Японии, советника и советника-посланника в Посольстве Казахстана в Чехии (Словакии). В 2011-2016 годах – директор Департамента администрации и контроля МИД РК. В 2016-2021 годах был послом Казахстана в Бразилии, Аргентине и Чили по совместительству.



До назначения послом Казахстана в Швейцарии с марта 2021 года являлся директором Департамента международной безопасности МИД РК.



Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.



Токаев назначил посла Казахстана в Азербайджане.