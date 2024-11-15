Токаев назначил ряд послов
Согласно данным Акорды, Тимур Владимирович Примбетов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана при Святом Престоле, послом при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.
Кроме того, он освобожден от должности посла в Мексике.
Фото: gov.kz
Также:
- Турганбеков Алмурат Асылмуратович назначен послом в Мексике;
- Сагинова Жанна Ниязбековна назначена послом в Словакии;
- Ануарбек Серикович Ахметов назначен послом в Алжире.
Еще одним указом Токаева Кайрат Асаниязович Саржанов освобожден от должности посла в Ватикане, Родосе, Мальте.
Толежан Турсунович Барлыбаев и Кайрат Кайырбекулы Лама Шариф больше не являются послами в Словакии и Алжире соответственно.
Саржанов, Барлыбаев, Лама Шариф Фото: gov.kz
Ранее стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали cоглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.