Юрпомощь адвокатов за счет бюджета: что меняется

Министерство юстиции подготовило поправки в Правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлен пункт о том, что оплате за счет бюджетных средств подлежат следующие виды оказываемой адвокатом юридической помощи:

представительство физических лиц в суде, а также в случаях представления в суде истца или ответчика;

представительство граждан в рамках конституционного производства, порядок рассмотрения которых предусмотрен законодательством республики, в том числе законом о Конституционном суде РК.

Также говорится, что за аналогичное представительство оплате за счет бюджетных средств подлежат услуги, оказываемые юридическими консультантами.

Право на получение гарантированной государством юридической помощи имеют:

физические лица по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;



жертвы сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшиеся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией;

физические лица по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;

физические лица по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

физические лица, являющиеся участниками Великой Отечественной войны, лица и приравненные к ним лица, а также ветераны боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы, лица с инвалидностью первой и второй групп, пенсионеры по возрасту, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

многодетные семьи по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

малообеспеченные лица, имеющие среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.

Кроме того, гарантированная государством юридическая помощь оказывается в виде защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях:

лицу, привлекаемому к административной ответственности;

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, потерпевшему, а также при проведении примирительных процедур, за счет бюджетных средств составляется в единой информационной системе юридической помощи с приложением следующих документов: общее количество часов, минут оказания юридической помощи.

Ранее оплачивались только часы оказанной юрпомощи.

Адвокат должен написать заявление об оплате гарантированной государством юридической помощи, оказываемой им на возмещении расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, за счет бюджетных средств в единой информационной системе юридической помощи с приложением следующих документов:

постановления органов, ведущих уголовный процесс, судов и органов (должностных лиц) уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, определения судов по гражданским или административным делам о назначении адвоката, а также в рамках конституционного производства; постановления органов, ведущих уголовный процесс, судов и органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, а также определения судов, уполномоченных рассматривать гражданские или административные дела об освобождении лица, нуждающегося в юридической помощи, от ее оплаты и возмещения расходов, связанных защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур и отнесении подлежащих выплате сумм за счет бюджетных средств; определения судей или судов по гражданским или административным делам, об освобождении лица, нуждающегося в юридической помощи, от ее оплаты и возмещения расходов, связанных с защитой или представительством, а также проведением примирительных процедур и отнесении подлежащих выплате сумм за счет бюджетных средств.

При расчете времени оказания гарантированной государством юридической помощи адвокатом применяется следующий порядок:

от 1 минуты до 1 часа оплата производится как за 1 час;

свыше 1 часа до 1 часа 30 минут оплата производится как за 1,5 часа;

от 1 часа 31 минуты до 2 часов оплата производится как за 2 часа.

При превышении двух часов оплата производится за фактическое затраченное время, которое определяется в часах и минутах.

При наличии двух и более актов (постановлений, определений, актов) об оплате гарантированной государством юридической помощи, оказанной в пределах 1 часа, оплата по ним осуществляется путем суммирования. Каждый акт в пределах указанного времени самостоятельно не округляется.

При наличии двух и более актов (постановлений, определений, актов) об оплате гарантированной государством юридической помощи, превышающих 1 час до 1 часа 30 минут, оплата по ним осуществляется как за 1,5 часа.

При наличии двух и более актов (постановлений, определений, актов) об оплате гарантированной государством юридической помощи от 1 часа 31 минуты до 2 часов, оплата по ним производится как за 2 часа.

При наличии двух и более актов (постановлений, определений, актов) об оплате гарантированной государством юридической помощи превышающих 2 часа, оплата по ним производится за фактическое затраченное время, которое определяется в часах и минутах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 2 мая.