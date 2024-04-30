Адвокатам и юрконсультам повысят ставки за оказание бесплатной юрпомощи казахстанцам

Минюст подготовил изменения в размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юрконсультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается повысить размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур:

с 1,15 МРП до 3 МРП (11 076 тенге в 2024 году) за один час:

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве защитника:

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение особо тяжкого преступления или оправданного в совершении инкриминируемого ему особо тяжкого преступления;

подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого уголовное дело по подозрению, обвинению в совершении особо тяжкого преступления прекращено на стадии досудебного расследования;

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве представителя лица, признанного потерпевшим вследствие особо тяжкого преступления;

свидания с подзащитным, содержащимся под стражей, под домашним арестом или отбывающим наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы за совершение особо тяжкого преступления;

составления заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры с гражданским истцом, гражданским ответчиком в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, отзыва (возражения) на гражданский иск в защиту и в интересах подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение особо тяжкого преступления, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие особо тяжкого преступления;

участия на любой стадии в рамках конституционного производства, предусмотренного пунктом 5 статьи 41 Конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан".

с 0,78 МРП до 2,2 МРП (8122 тенге) за один час:

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве защитника:

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение тяжкого преступления, или оправданного в совершении инкриминируемого ему тяжкого преступления;

подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого уголовное дело по подозрению, обвинению в совершении тяжкого преступления прекращено на стадии досудебного расследования;

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве представителя лица, признанного потерпевшим вследствие тяжкого преступления;

свидания с подзащитным, содержащимся под стражей, под домашним арестом или отбывающим наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы за совершение тяжкого преступления;

составления заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры с гражданским истцом, гражданским ответчиком в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, отзыва (возражения) на гражданский иск в защиту и в интересах подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение тяжкого преступления, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие тяжкого преступления.

с 0,56 МРП до 1,8 МРП (6645 тенге) за один час:

защиты на любой стадии производства по делу об административном правонарушении лица, привлекаемого к административной ответственности;

представительства лица, освобожденного от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством в производстве по гражданскому делу или административному делу, и отнесения их за счет бюджетных средств;

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве защитника:

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести или оправданного в совершении инкриминируемого ему уголовного проступка или преступления небольшой и средней тяжести;

подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого уголовное дело по подозрению, обвинению в совершении уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести прекращено на стадии досудебного расследования;

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве представителя лица, признанного потерпевшим вследствие уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести;

свидания с лицом, содержащимся под стражей, под домашним арестом или отбывающим наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо лицом, подвергнутым административному задержанию;

составления заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры с гражданским истцом, гражданским ответчиком в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, отзыва (возражения) на гражданский иск в защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести либо жалоб по делу об административном правонарушении или по гражданскому делу.

Кроме того, устанавливается новая плата в 1,35 МРП (4984 тенге) за один час:

правового консультирования физических лиц в случаях их обращения к адвокату;

оказания адвокатами гарантированной государством юридической помощи в виде консультаций, справок, составления документов правового характера, а также при подготовке документов, представляемых в ходе исполнения приговоров и постановлений судов в случаях, предусмотренных абзацем первым части третьей статьи 475 (отсрочка приговора) и подпунктами 4, 5, 5-1, 11, 13, 15, 17, 19 и 22 статьи 476 УПК РК, а также ином виде в порядке, установленном законами республики.

Вместе с тем размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур поднимут:

с 1,15 МРП до 3 МРП за один час:

участия на любой стадии в рамках конституционного производства;

с 0,56 МРП до 1,8 МРП за один час:

представительства лица, освобожденного от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством в производстве по гражданскому делу или административному делу и отнесения их за счет бюджетных средств;

правового консультирования физических лиц в случаях их обращения к юридическому консультанту;

составления заявлений, ходатайств, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и других документов правового характера;

Так же, как и для адвокатов, устанавливается новая плата в 1,35 МРП за один час:

правового консультирования физических лиц в случаях их обращения к юридическому консультанту;

составления заявлений, ходатайств, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и других документов правового характера.

Кроме того, выплачивается 50% от размера установленной оплаты за время ожидания: начала судебного заседания или его продолжения в случае его отложения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 мая.