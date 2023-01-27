Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 30 тысяч казахстанцев уклоняются от службы в армии

армия Фото: МО РК
Старший офицер направления Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, сколько казахстанцев уклоняются на сегодня от службы в армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Тапашев рассказал, сколько молодых людей ищут власти для призыва в ряды Вооруженных сил Казахстана. 

"В прошлом году было более 37 тыс. человек. Мы занимаемся их поисками совместно с акиматами, военкоматом и полицией. В этом году – более 30 тыс. человек". Руслан Тапашев

По его словам, этих граждан сотрудники военкоматов не могут найти по самым разным причинам. Как правило, это молодые люди от 18 до 27 лет.

"В таких случаях составляются списки и проводятся мероприятия по их поиску и доставке в военкоматы". Руслан Тапашев

27 января советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева на брифинге в СЦК рассказала о льготном образовании для граждан, отслуживших срочную воинскую службу. 


Читайте также

Как солдаты-срочники могут получить кредитные каникулы в Казахстане

Как солдатам-срочникам бесплатно получить высшее образование, рассказали в Минобороны

В Казахстане утвердили регламент работы правительства

Мадина Мамырханова
МО РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления