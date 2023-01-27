Более 30 тысяч казахстанцев уклоняются от службы в армии

Старший офицер направления Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, сколько казахстанцев уклоняются на сегодня от службы в армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Тапашев рассказал, сколько молодых людей ищут власти для призыва в ряды Вооруженных сил Казахстана.

"В прошлом году было более 37 тыс. человек. Мы занимаемся их поисками совместно с акиматами, военкоматом и полицией. В этом году – более 30 тыс. человек". Руслан Тапашев

По его словам, этих граждан сотрудники военкоматов не могут найти по самым разным причинам. Как правило, это молодые люди от 18 до 27 лет.

"В таких случаях составляются списки и проводятся мероприятия по их поиску и доставке в военкоматы". Руслан Тапашев

27 января советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева на брифинге в СЦК рассказала о льготном образовании для граждан, отслуживших срочную воинскую службу.





