Министерство экономики Афганистана сообщило, что в образовательном секторе работают по меньшей мере 178 организаций, сообщает Zakon.kz.

Представитель департамента образования города Кандагар Вакиль Ахмад Мутавакель сообщил, что получил письмо от Министерства образования, предписывающее прекратить занятия во всех частных образовательных учреждениях города, сообщает TOLONews.

Отмечается, что министерство назначило делегацию для проверки "проектов и деятельности" всех образовательных учреждений в Кандагаре и Гильменде.

Источники сообщили изданию, что некоторые неправительственные организации открыли местные образовательные классы для девочек и мальчиков в отдаленных районах страны. Между тем, Министерство экономики страны сообщило, что по меньшей мере 178 организаций активно работают в образовательном секторе.

"В 34 провинциях в секторе образования активно работают 178 частных – 118 отечественных и 60 иностранных – организаций". представитель Министерства образования Афганистана Абдул Рахман Хабиб

Прошло более полутора лет с тех пор, как власти Афганистана, возглавляемыми Талибаном (запрещенная в Казахстане организация) запретили ученицам старше шестого класса посещать школы.

Ранее в ЮНИСЕФ сообщили, что в стране открыто более 5000 классов для учащихся, и девочки составляют не менее 50% из них.

