Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В частных школах Афганистана прекратили занятия

дети Афганистана Фото: pixabay
Министерство экономики Афганистана сообщило, что в образовательном секторе работают по меньшей мере 178 организаций, сообщает Zakon.kz.

Представитель департамента образования города Кандагар Вакиль Ахмад Мутавакель сообщил, что получил письмо от Министерства образования, предписывающее прекратить занятия во всех частных образовательных учреждениях города, сообщает TOLONews.

Отмечается, что министерство назначило делегацию для проверки "проектов и деятельности" всех образовательных учреждений в Кандагаре и Гильменде.

Источники сообщили изданию, что некоторые неправительственные организации открыли местные образовательные классы для девочек и мальчиков в отдаленных районах страны. Между тем, Министерство экономики страны сообщило, что по меньшей мере 178 организаций активно работают в образовательном секторе.

"В 34 провинциях в секторе образования активно работают 178 частных – 118 отечественных и 60 иностранных – организаций".представитель Министерства образования Афганистана Абдул Рахман Хабиб

Прошло более полутора лет с тех пор, как власти Афганистана, возглавляемыми Талибаном (запрещенная в Казахстане организация) запретили ученицам старше шестого класса посещать школы.

Ранее в ЮНИСЕФ сообщили, что в стране открыто более 5000 классов для учащихся, и девочки составляют не менее 50% из них.

Читайте также

Исполнитель роли Гэндальфа случайно устроил сюрприз фанату на его день рождения

Индия опередила Китай по числу жителей

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель получила высшую награду

Данияр Кунафин
Афганистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
штормовое предупреждение
Заморозки, метель и туман ожидаются в 11 областях Казахстана во вторник
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления