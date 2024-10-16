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СМИ Афганистана прекратили публиковать изображения живых существ

СМИ Афганистана прекратили публиковать изображения живых существ , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 08:56 Фото: pixabay
СМИ Афганистана прекратили публикацию изображений живых существ в некоторых провинциях Афганистана в целях соблюдения новых законов, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, в августе Министерство по делам порока и добродетели страны опубликовало законы, регулирующие такие аспекты повседневной жизни, как общественный транспорт, бритье бороды, средства массовой информации и праздники.

К примеру, Статья 17 запрещает публикацию изображений живых существ, что вызывает обеспокоенность афганских СМИ и свободы прессы.

Представитель Министерства порока и добродетели Афганистана Сейф уль Ислам Хайбер заявил, что СМИ в провинциях Тахар, Майдан Вардак и Кандагар рекомендовано не транслировать и не показывать изображения чего-либо, имеющего душу, то есть людей и животных.

Он не сообщил, каким образом будет обеспечиваться соблюдение законов и существуют ли крайние сроки их соблюдения.

Ранее удостоенная наград американская актриса Мерил Стрип бросила вызов лидерам Афганистана благодаря метафорам, которые она привела в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

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