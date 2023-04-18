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Строящееся здание на территории школы рухнуло в поселке Карагандинской области

Строящееся здание на территории школы рухнуло в поселке Карагандинской области Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что в поселке Агадырь на территории школы имени А. Ермекова рухнуло строящееся здание. Пострадавших нет, сообщает Zakon.k.kz.

Как говорится в описании, там должны были быть столовая и спортзал. Также толщина стен в пол кирпича. Получается, от трагедии спасло только то, что строят так долго и так плохо, что здания не "доживают" до ввода в эксплуатацию.

Общественники неоднократно поднимали вопрос по этой стройке.

Руководитель Управления строительства Мурат Магзин прокомментировал данное происшествие. 

"Данную пристройку к средней школе им. Ермекова начала строить строительная компания "Ер-Канат Сервис". Договор был заключен в 2021 году. Но так как данная компания неоднократно допускала отставание от графика производства работ и в ходе проверки объекта были установлены нарушения, даны предписания о проведении демонтажа каменной кладки несущих стен, потому что она не соответствует марки указанной в сметной документации. Демонтаж уже проведен, на видео же облицовочный кирпич, который неустойчив без основной кладки", – рассказал руководитель Управления строительства Мурат Магзин.

Он отметил, что с данным подрядчиком расторгнут договор в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств. Ведутся судебные разбирательства о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

Также повторно объявлен конкурс на завершение строительства и выбран новый подрядчик.

"Эту стройку держим на контроле, регулярно будем проводить проверки качества выполнения работ". Мурат Магзин

Ранее стало известно, что в Актобе построенные по госпрограмме новостройки расползаются по швам.

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Анастасия Стативкина
Карагандинская область
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