В Актобе построенные по госпрограмме новостройки расползаются по швам

Актюбинцы жалуются, что подвал покрылся глубокими трещинами, а квартиры на верхних этажах заливает даже при небольших осадках, сообщает Zakon.kz.

Два дома в микрорайоне Есет-батыра, уточняет телеканал "Астана", построили в 2019 году по госпрограмме "Нурлы жол". Квартиры в нем получили многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Но спустя 4 года фундамент дал сильную осадку. Люди боятся, что многоэтажкарухнет.

"Дом неправильно построили, фундамент разрушается, крыша течёт. Очень плохие условия! Кирпичи сверху падают! Я на первом этаже живу, даже спать боюсь, вдруг что-то обрушится". Жительница города Актобе Гульнар Базарова

Новостройки уже претендуют на статус аварийного жилья. Чиновники говорят: привлечь к ответу застройщика будет сложно, уже вышел гарантийный срок. Сейчас здание обследуют специалисты, а пока на опасные участки установили специальные маячки.

"Наняли экспертную организацию, которая занимается техобследованием дома, до конца этой недели будет заключение, по какой причине появились трещины в доме. И по итогам будут приняты меры. Если дом признают аварийным, то переселение жителей будет обязательно". Временно и.о. руководителя отдела жилищной инспекции Актобе Акнур Казбаева

Ранее сообщалось, что жилье в Казахстане заметно подорожало.