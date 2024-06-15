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В Астане загорелась строящаяся школа

пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 17:40 Фото: скриншот видео
15 июня 2024 года в Астане загорелось здание строящейся школы в Есильском районе, сообщает Zakon.kz.

Пожар уже потушили, сообщили в МЧС Казахстана. По данным ведомства, горела обшивка.


"Горение ликвидировано за 20 минут с момента поступления вызова на площади 40 кв. м". МЧС РК

Пострадавших нет, причина устанавливается. 

Сегодня, 15 июня, пенсионер с ожогами попал в больницу в результате крупного пожара в Актобе.

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