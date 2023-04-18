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В Австралии баскетболисту-трансгендеру запретили играть в женских соревнованиях

Австралийцу запретили участвовать в женских соревнованиях Фото: pixabay
Лекси Роджерс лишили права выступать в женской полупрофессиональной лиге по решению организации Basketball Australia, сообщает Zakon.kz.

Лекси Роджерс запретили выступать за свой клуб "Килсайт Кобрас" в соревнованиях NBL1 South в этом сезоне.

Решение приняла комиссия, в которую вошли главный врач Basketball Australia доктор Питер Харкорт, член правления Basketball Australia Сюзи Баткович и доцент Диана Робинсон.

"Как руководящий орган мы признаем, что все еще находимся на пути образования и понимания. Чтобы помочь нам в разработке наших рамок, Лекси предоставит отзывы и советы из своего опыта. Баланс инклюзивности, справедливости и соревновательной природы спорта всегда будет сложной областью для навигации, и мы благодарим всех, кто сохранял честность и уважение на протяжении всего процесса".Из заявления Basketball Australia

Сюзи Баткович сказала, что, хотя Лекси Роджерс исключили от участия, организация продолжит развивать свои рамки в отношении трансгендерных спортсменов.


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