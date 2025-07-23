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Спорт

В США трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях

Запрет Трансгендерам Спортсменам, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 15:29 Фото: Instagram/teamusa
Национальный олимпийский комитет США запретил спортсменам-трансгендерам участвовать в женских турнирах. Чиновники организации хотят создать справедливые условия для женских состязаний, сообщает Zakon.kz.

По информации ESPN, НОК США (USOPC) опубликовал ссылку на указ Дональда Трампа "О недопущении мужчин в женский спорт", который он подписал в феврале 2025 года.

В том указе также идет предупреждение об отзыве финансирования тех организаций, которые допускают участие трансгендеров в женских соревнованиях.

"Как организация, действующая на основании федерального устава, мы обязаны соблюдать требования властей. Наша обновленная политика подчеркивает важность обеспечения справедливых и безопасных условий для женских соревнований. Все национальные федерации обязаны привести свои правила в соответствие". Заявление USOPC

Ранее Дональд Трамп обещал не пустить трансгендеров на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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