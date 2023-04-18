"Пираты Капчагайского моря": почему государство проигрывает борьбу с браконьерами

Управление полиции Конаева ответило на запрос Zakon.kz относительно массовой драки 8 апреля на берегу Капчагайского водохранилища. Главный вопрос к полиции: подтвердилась ли информация, распространяемая в соцсетях, что конфликт произошел между приезжими отдыхающими и браконьерами?

Была надежда, что капчагайский инцидент станет прецедентом. Увидев, как далеко все зашло, правоохранители не только накажут виновных за самоуправство и хулиганство, но и наконец начнут борьбу с опасным явлением – браконьерским беспределом на казахстанских водоемах.

Запрос в полицию: кто участвовал в массовой драке на побережье Капчагая

Редакция Zakon.kz просила начальника УП города Конаева подполковника полиции Улана Садыкова дать разъяснения по следующим вопросам.

Какова предварительная версия причин конфликта? Подтверждается ли распространяемое в соцсетях утверждение, что конфликт возник по причине повреждения отдыхающими установленных собственниками территории запрещенных в РК рыболовных сетей? Что сторона собственника с применением силы завладела телефонами отдыхающих и с целью уничтожить видеозапись конфликта выбросила ее в воду. А также, что участники конфликта угрожали огнестрельным и холодным оружием.

Ответов на поставленные вопросы мы, однако, не получили. Полицейские ожидаемо сослались на тайну следствия, предусмотренную Уголовно-процессуальным кодексом РК. И попросту повторили ранее изложенную в пресс-релизе информацию.

Вот он, этот ответ (с исходящим номером 1-4-89/1984-И от: 12.04.2023).

"На Ваш запрос за входящим №71 от 11.04.2023 года сообщаем, что 08.04.2023 года в управление полиции города Конаев из городской больницы поступило сообщение о поступлении трех мужчин с различными телесными повреждениями.

По данному сообщению, в ЕРДР УП г.Конаев зарегистрировано уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 293 ч. 2 п. 1 УК РК "Хулиганство".

В ходе следствия установлено, что пострадавшие приехали на коллективный отдых на берег водохранилища Капчагай и проникли на частную территорию. Прибывший на место собственник гр. Г., 1986 г.р. вступил в словесную перепалку с мужчинами, которая переросла в драку.

На место был направлен наряд полиции. Участники инцидента доставили в Управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия и правовой оценки действий каждого из его участников.

По делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на закрепление и обеспечение полноты досудебного расследования. Виновные лица были водворены в ИВС УП г. Конаев.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".

И внизу документа: "Начальник УП г. Конаев подполковник полиции Садыков У.Г.

исп: Акмолдаев Д.Н."

В общем, сам ответ комментировать смысла нет. Чего не скажешь о ситуации вообще. Не удивимся, если уголовное дело, заведенное по статье "Хулиганство", скажем так, затеряется (не в буквальном, конечно, смысле) среди множества подобных. А не хотелось бы. Дело в том, что при ужесточении де-юре уголовной ответственности за браконьерство в действительности этот преступный бизнес в стране процветает. В частности, на Капчагае.

Китайские сети и Турецкий залив

Мы не знаем, что там, на "базе отдыха", произошло на самом деле. Следствие покажет. Но даже если приезжие отдыхающие были неправы в выборе реакции на браконьерские сети, это не повод игнорировать их сообщения. Разбираться в этом конкретном происшествии должны не СМИ, а правоохранители. Но вот что является компетенцией журналистов – задаться вопросом: почему бы, оттолкнувшись от этого случая, не начать массовую чистку побережья Капчагайского водохранилища от браконьерского сообщества? Или для преобразований непременно нужны совсем уж жесткие разборки с огнестрелом и сакральными жертвами?

Ну так, если никак не реагировать, дойдет и до этого.

Капчагай сегодня – практически полностью вне зоны свободного бесплатного доступа для людей. Рукотворное море фактически полностью приватизировали. Но интересны детали.

Заполнившее пойму реки Или (после того, как ее перегородили плотиной ГЭС в глубоком Кербулакском каньоне), Капчагайское "море" лишь в своем северо-западном уголке, в скалистых заливах недалеко от плотины это самое море напоминает: живописная красота синих бухт и бурых скал. Из-за чего здешние берега со временем были порезаны на многочисленные лоскутки дорогих пансионатов и закрытых частных пляжей.

По сравнению с рекреационным потенциалом "глубокого Капчагая" так называемые городские зоны северного берега с их километровыми мелями для приватизации были не столь аппетитны. Но все-таки песчаные пляжи… Постепенно и эти берега класса "Б" тоже прибрали к рукам частники.

Но в данном случае нас больше интересует южный берег, представляющий собой заболоченную местность. Купаться здесь неприятно, зато на здешних плесах можно найти местечко с отличной рыбалкой. Наверное, в этом плане есть участки еще перспективней – например, в районе насосных станций с другой стороны водохранилища, за селом Чингельды. Однако там до последнего времени надо было проезжать сначала милицейский, а затем – полицейский пост у моста через дамбу. И ведь не объедешь.

Поэтому еще с советских времен южный заболоченный берег облюбовали браконьеры – те, кто ловил больше нормы и запрещенными методами. Особенно же добычливостью славилось урочище под названием Турецкий залив, зовется оно так и сейчас. И по-прежнему здесь полно браконьеров, только уже не любителей, а, так сказать, профессионалов, ориентированных на рынок. На богатых растительной пищей и донной фауной неглубоких плесах кормится и нерестится рыба, а у тех, кто ее добывает, есть возможность на обширных пространствах поставить многокилометровые сети, а затем уйти спокойно с добычей по глухим сельским дорогам. Именно здесь и произошел субботний конфликт между двумя группами людей.

Не знаем, что изыщет следствие, а в соцсетях "гуляла" следующая информация. Мол, приезжие отдыхающие зацепили крючком и вытащили на берег китайские сети из полиамидного волокна, которые запрещены еще с 2007 года. Даже для профессионального лова.

Отношение к ним у нормальных рыбаков – как к электроудочкам. Использование их считается беспределом. Дело в том, что по причине дешевизны сети из моноволокна, использовав несколько раз (или в случае полундры), браконьеры попросту бросают в воде. Те опускаются на дно – и остаются там навсегда. Пластик не гниет. И дно как кормовая база и нерестилище становится недоступно для рыб.

В общем, ихтиофауна приказывает долго жить – как и рыбалка. Понятно возмущение рыболовов-любителей и попытка зафиксировать запрещенные китайские сети на камеру. В сети ходят видео- и аудиоматериалы, где демонстрируется и говорится, что смартфоны с подтверждающими браконьерство кадрами были уничтожены (выброшены в воду) в ходе конфликта.

Но поскольку говорит это одна из сторон, а уличающего видео не представлено, то, стало быть, нет и доказательств. Не являются таковыми и сами сети: поди докажи, что они принадлежат именно этому и тому вон местным жителям с пузырями на коленках трико. Браконьеров нужно брать с поличным.

Проблема в том, что делать это некому. При том, что формально таких служб сразу две! Но по факту у одной – у рыбинспекции, которая располагает спецсредствами, соответствующими знаниями и опытом – нет полномочий. И наоборот, полиция, у которой необходимые полномочия имеются, не может на служебных уазиках "гоняться" за браконьерскими катерами...

И в этом вся соль. Главная причина, почему несмотря на громкие декларации о беспощадной борьбе с браконьерами государство эту войну проигрывает.

Крупная рыба: почему инспекторы не ловят браконьеров

По логике вещей, ловить браконьеров – дело не полиции, а специальных инспекторов – сотрудников территориальных инспекций рыбного хозяйства, подчиняющихся Комитету рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК. Таких в Казахстане насчитывается восемь. В частности, капчагайских браконьеров должны ловить спецы РГУ "Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция".

Этой логике, казалось бы, соответствует и законодательство, но лишь в том, что касается административных правонарушений, составы которых содержат пункты статьи 383 КоАП РК "Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных". И даже не все пункты, а только 1,2 (их, к слову, может рассматривать и полиция, о чем говорилось выше) и 5. То есть простое нарушение и повторное в течение года нарушение правил рыболовства, а также неправильный забор воды из рыбохозяйственных водоемов.

На рассмотрение и расследование других правонарушений, в том числе и уголовных, которые можно отнести к рыбному браконьерству, компетенции у инспекторов, согласно правил подведомственности и подследственности, нет.

И что остается сотрудникам территориальных инспекций? Только прищучить зарвавшихся спортсменов-любителей за нарушения правил рыболовства: за ловлю рыбы в алкогольном опьянении, за лишние крючки и килограммы и т.д. Профессиональные же рыбацкие артели или бандитские ватаги им, получается, не по зубам. Поскольку, по общему правилу, если имеет место значительный ущерб, наступает уже не административная ответственность по статье 383 КоАП, а уголовная – по статье 335 УК. И правонарушение должно, в связи с упомянутым институтом подследственности, расследоваться органами внутренних дел.

А значительный ущерб в данном случае – это всего 100 МРП, копеечный улов для промысловиков. И выходит, что всем капчагайским (и не только) браконьерам рыбохрана ничуть не страшна. Потратив уйму времени и сил, и взяв на абордаж "ямаху" с браконьерами – или бракашами, как их еще называют – инспектор должен будет лишь зафиксировать факты и передать материалы полиции.

А еще есть вероятность получить пулю. Кто при таких вводных будет геройствовать? Потому и бессмертна браконьерская мафия.

Как работает мафиозная "система безопасности"

Кстати, о мафии и вероятности получить пулю.

Агрессивность браконьеров (любых, не только рыбных) при задержании – притча во языцех. Недолго думая эти свирепые мужички вступают в рукопашную схватку, а то и в стрелковый бой с любым, кто нечаянно или намеренно вторгся в сферу их интересов. Порой даже убивают инспекторов.

Может показаться, что это какие-то отчаянные сорвиголовы. Однако это не лютый нрав, а спокойный, холодный расчет.

У рядовых бракашей есть хозяева, и в случае поимки первых именно последним придется откупаться – а в том, что на каком-то этапе такое предложение им поступит, сомневаться, к сожалению, не приходиться. И покушение на убийство, и даже собственно убийство по Уголовному кодексу предполагают наказание лишь в виде лишения свободы, тогда как браконьерство, то есть незаконная добыча разного рода природных ресурсов, наказывается еще и деньгами. Так, за незаконную добычу рыбы статья 335 упоминает помимо всего прочего штраф до 6 тысяч МРП. Сейчас это 20 с лишним миллионов тенге. Приличная сумма. Как вы думаете, что предпочтут боссы мафии в случае поимки их подопечных? Отдать многомиллионый штраф или отделаться грошовой, по сути, помощью семье пойманного, пока тот посидит в тюрьме? Вопрос риторический. И понятно, какие "инструкции" командиры дают бойцам.

Так что выбора у попавшихся с поличным бракашей особого нет: любым способом уничтожать улики, а если придется – и уличивших. Пока схема работает.