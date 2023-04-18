В США с помощью пародийного сайта выявили военного, готового стать киллером

С помощью фальшивого сайта RentAHitman.com агенты ФБР нашли еще одного потенциального убийцу. Военный Национальной гвардии США подал заявку на роль киллера и принял свое первое "задание", сообщает Zakon.kz.

Джосайя Гарсию, военнослужащего национальной гвардии штата Теннесси, арестовали после регистрации на фальшивом сайте RentAHitman.com (найми киллера), сообщает The Guardian.

Этот сайт создали в 2005 году для рекламы компании по кибербезопасности, которая так и не начала свою деятельность.

Однако в течение нескольких лет на сайт поступало множество запросов об услугах по найму убийц. Позже администратор сайта решил превратить его в фальшивый сайт для найма киллеров с фальшивыми отзывами, формой заявки на услуги и формой заявления о приеме на работу в качестве наемного убийцы.



Гарсия подал заявку на работу 16 февраля и в течение следующего месяца отправил несколько электронных писем.

В одном из них он добавил раздел "Почему я хочу получить эту работу".

"Я ищу работу, которая хорошо оплачивается, связанную с моим военным опытом (стрельба и убийство отмеченной цели), чтобы я мог содержать своего ребенка. Что я могу сказать, мне нравится делать то, что я делаю, так что если я смогу найти работу, похожую на эту, (такую как эта), запишите меня в тренеры!". Джосайя Гарсия

В начале апреля с Гарсией связался агент ФБР под прикрытием, назвавшийся "полевым координатором" компании.

Гарсия сказал агенту, что ему нужны деньги и что он думает, что сможет хорошо убивать людей, потому что у него есть военный опыт и он отлично стреляет.

Они поговорили о предполагаемой работе, в том числе о том, готов ли он пытать людей и отрезать пальцы или уши. Гарсия ответил положительно. На вопрос, почему он хочет участвовать в этом деле, Гарсия сказал агенту, что он рассматривал возможность работы в гражданских правоохранительных органах, но хотел бы заняться чем-то более интересным.

В среду Гарсия встретился с "заказчиком" в парке, где агент ФБР предоставил ему фиктивный "пакет с мишенями". Агент также заплатил нацгвардейцу 2 500 долларов, предположительно первый из двух взносов. Мужчину арестовали в тот же день.

После ареста Гарсия заявил агентам, что не собирался совершать заказное убийство. По его словам, он просто получил предложение о работе в медицинском центре в Нэшвилле, которое собирался принять вместо него.

Военному грозит 10 лет лишения свободы.