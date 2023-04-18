Фактчек: Россия не считает тенге валютой "недружественных стран"

Zakon.kz выяснил, что появившаяся в СМИ информация со ссылкой на российскую компанию "Открытие инвестиции", о том что в РФ отнесли тенге к валютам "недружественных стран", не соответствует действительности. Эксперты рассматривают несколько вариантов появления данной информации.

На днях отдельные казахстанские СМИ распространили информацию со ссылкой на российскую брокерскую компанию "Открытие инвестиции" о том, что в соседней стране тенге отнесли в разряд валют "недружественных стран". В некоторых публикациях утверждалось, что недружественной валютой тенге признала сама брокерская компания, которая является дочерней организацией банка ВТБ.

Фактчек рулит

Как оказалось, ошибка была допущена со стороны брокерской компании "Открытие инвестиции", где сообщалось, что компания перестает обслуживать зачисления и выводы в нескольких иностранных валютах, в том числе в казахстанской. Однако уже вечером 17 апреля на сайте компании появилось опровержение.

"Открытие Инвестиции" не приостанавливало и не будет останавливать прием/вывод тенге с брокерских счетов. Кроме того, совершение торговых операций на биржевом рынке с казахстанским тенге (KZT) доступно без каких-либо ограничений. В сообщении "Открытие Инвестиции" от 13 апреля 2023 были допущены неточности"

Таким образом, после непродолжительного "отлучения" тенге вновь вернулся в ряды и так немногочисленных дружественных РФ валют.

Это тенге нужен РФ, а не наоборот

Согласно мнению экспертов, природу краткосрочной сенсации можно объяснить различными причинами: от банальной технической ошибки до целенаправленного вброса с целью наблюдения реакции казахстанского общества.

По словам экономиста Марата Абдурахманова, официально РФ не объявляла Казахстан недружественным государством, следовательно, казахстанский тенге тоже не является недружественной валютой у северного соседа.

"Если брать в расчет объективные данные, то в настоящее время экономика России переживает непростые времена. Международные санкции сильно сократили бюджетные поступления, поэтому ей нет резона портить добрососедские отношения с Казахстаном, с которым у РФ стабильно большой объем товарооборота, не говоря уже о вековых культурных, экономических связях и самой протяженной сухопутной границей в мире. "Разбрасываться" в такой ситуации дружественными к ней странами, коих можно пересчитать по пальцам одной руки, ей совсем ни к чему". Марат Абдурахманов

С другой стороны, эксперт предположил, что, возможно, есть связь между недавно введенными США и ЕС вторичными санкциями в отношении в том числе некоторых стран и граждан СНГ с целью не допустить экономической поддержки России и сообщением российской брокерской компании.

"Под западные санкции Казахстан не попал. Возможно, Россия таким способом хочет дистанцироваться от Казахстана, чтобы обезопасить его от санкций. Ведь в настоящее время наша страна является едва ли не последним ближайшим прибежищем для российских экономических агентов. Поэтому РФ, сделав вид, что вдрызг разругалась с Казахстаном, может быть преследует вполне понятную цель. А кратковременное сообщение о недружественном тенге как раз и является методом зондирования настроений в казахстанском обществе", – Марат Абдурахманов.

Вместе с тем, эксперт также заметил, что в целом казахстанцы весьма вяло отреагировали на попадание тенге в список недружественных валют.

"Дело в том, что в настоящее время тенге нужен РФ, а не наоборот. Можно сказать, фейковая новость прошла почти незамеченной", – Марат Абдурахманов.

По мнению другого казахстанского экономиста Максата Халыка, каких-либо определенных выводов после случившегося делать очень сложно. Эксперт предположил, что в данном случае глубокие суждения попросту неуместны, потому что сообщение, возможно, не преследовало какую-либо цель