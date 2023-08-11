Как ослабление российской валюты повлияет на тенге и казахстанских производителей

Российский рубль ослаб по отношению к доллару. Как ослабление российской валюты повлияет на тенге, увеличится ли рост импорта товаров из РФ и окажет ли это давление на казахстанских производителей, выяснял Zakon.kz.

На этой неделе курс российского рубля поднялся выше 97 рублей за доллар после публикации статистики по бюджетному дефициту РФ. Это в очередной раз вызвало резонанс в информационном пространстве.

Причины ослабления рубля

Причины ослабления рубля кроются в аномальном и необоснованном укреплении российской валюты после начала конфликта в Украине, считает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

"Тогда под ударом санкций отток валюты из России был сильно ограничен, а приток валюты сохранялся, так как Россия продолжала получать экспортную выручку от продажи своих нефти и газа. Соответственно, в экономике скапливалась валюта, а потратить ее не было возможности". Мурат Кастаев

Ситуация изменилась в текущем году. В результате ограничений на покупку российской нефти и введения ценового потолка на нее доходы РФ от нефти значительно сократились, поток валюты в страну слабеет. Однако ослабление рубля, по мнению спикера, выгодно для российских властей.

"Это помогает сохранять рублевые расходы бюджета, пусть ослабление валюты и снижает уровень жизни населения". Мурат Кастаев

Эксперт полагает, что чем дольше длится конфликт между Россией и Украиной, тем тяжелее будет российской экономике, и это будет видно по постепенному ослаблению рубля.

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов отмечает, что ослабление рубля происходит под влиянием дисбаланса растущего спроса на инвалюту. В том числе со стороны импортеров, населения и компаний, покидающих российский рынок. При этом из-за введения потолка цен на российское сырье и сокращения ее добычи для поддержания мировых цен предложение на валюту снижается.

Экспертные мнения: влияние рубля на тенге

Эксперты заявляют, что прямой зависимости тенге от российской валюты на данный момент не наблюдается.

"Ликвидность прямых торгов рублем на казахстанской бирже невысокая, фактически курс тенге к рублю формируется как кросс-курс – производное от курса рубля к доллару и курса тенге к доллару. Также стоит отметить, что денежно-кредитные политики Нацбанка РК и Центробанка РФ разнонаправленные и находятся в разных фазах цикла". Мурат Кастаев

Так, Нацбанк РК держит базовую ставку высокой, инфляция в стране идет на спад, а экономический рост довольно хороший.

"В России ситуация иная – экономический рост номинален, по факту там, скорее всего, давно рецессия, а инфляция и ключевая ставка низкие. И если Нацбанк РК вскоре перейдет к снижению базовой ставки, то Центробанк РФ только собирается начать цикл повышения ставки". Мурат Кастаев

Согласно оценке АФК, в текущем году ослабление рубля никак не сказывается на изменении нацвалюты. Если рубль ослаб к доллару на 40% с начала года, то тенге, наоборот, окреп на 3,8%.

По словам Рамазана Досова, курсообразование тенге происходит благодаря регулярным повышенным объемам продаж инвалюты из Нацфонда и субъектами КГС. Кроме этого, на курс влияет дедолларизация депозитов, которая происходит из-за большой разницы по ставкам между тенговыми и валютными вкладами. Также тенге реагирует на приток вложений нерезидентов в ГЦБ, он составил 400 млн долларов с начала года. Имеет место и сезонный фактор выплаты квартальных налогов.

Руководитель проекта по взаимодействию со странами Средней Азии АКРА Жаннур Ашигали считает, что зависимость тенге от поведения российской валюты ослабевает на фоне уменьшения доли РФ в структуре товарного импорта в Казахстан.

"Такой прямой корреляции, как несколько лет ранее, уже нет, но потенциал валютного давления остается. И в целом, тенге чувствителен к обрушению стоимости рубля". Жаннур Ашигали

Аналитик Alpari Анна Бодрова отметила, что экономики России и Казахстана сейчас находятся достаточно далеко друг от друга, поэтому падение рубля на тенге не имеет прямого влияния.

Импорт – канал влияния рубля

Аналитик Рамазан Досов отмечает, что если падение рубля имеет нейтральное влияние на казахстанский валютный рынок, то последние изменения курса USDRUB имеют прямое влияние на стоимость около одной трети импорта товаров в страну. Доля РФ в импорте товаров в Казахстан только за январь-май 2023 года составила 27%.

"С одной стороны, это может снижать инфляционное давление в нашей стране, так как российские товары стали дешевле, но, с другой стороны – предоставит ценовое преимущество российским товарам и будет препятствовать наращиванию локального производства товаров и услуг при прочих равных. Ведь теперь только из-за ослабления рубля российские товары на 40% дешевле в сравнении с началом года". Рамазан Досов

Ослабление рубля является двояким для Казахстана, комментирует Мурат Кастаев. В среднесрочной перспективе удешевление российских товаров делает казахстанские товары менее конкурентоспособными, снижает продажи наших производителей, ограничивает их возможности для экспорта.

"Ослабление рубля делает российские товары более дешевыми, казахстанские потребители начинают больше покупать их, казахстанские производители получает меньше доходов. Поэтому в ослаблении рубля больше негатива для Казахстана, чем позитива". Мурат Кастаев

С другой стороны, ослабление рубля к тенге делает казахстанскую валюту и казахстанские активы более привлекательными в глазах иностранных инвесторов, и это усиливает приток инвестиций в Казахстан.

"Даже для российского бизнеса инвестиции в Казахстан и другие страны стали более выгодными, чем инвестиции у себя на родине. Поэтому в краткосрочной перспективе это хорошо для Казахстана". Мурат Кастаев

Жаннур Ашигали в свою очередь также отметил, что продолжительное давление на рубль может усилить интерес к тенге как к средству инвестиций и усилить спрос на национальную валюту, способствуя росту стоимости тенге в кратко- и среднесрочной перспективе. Тем не менее в более отдаленной перспективе слабый рубль будет способствовать росту импорта российской продукции в Казахстан, подмывая конкурентные возможности отечественных производителей.

Анна Бодрова добавила, что в данный момент на экономику РК ослабление российской валюты также не окажет существенного эффекта, так как Казахстан занимает обособленную позицию, чтобы не оказаться под вторичными санкциями.