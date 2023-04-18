Фейк о пенсии в 300 тыс. тенге распространяют в Сети

В интернете распространяется ложная информация о возможном получении пенсии в размере 300 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Управление занятости и социальных программ Алматы, мошенники в YouTube-канале просят перейти на сайт о оставить личные данные.





"Внимание информация не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространяли фейковую информацию, что действующие пенсионеры могут снимать половину пенсионных накоплений из ЕНПФ.



