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Фейк о пенсии в 300 тыс. тенге распространяют в Сети

Фейк о пенсии в 300 тыс. тенге распространяют в Сети Фото: Zakon.kz
В интернете распространяется ложная информация о возможном получении пенсии в размере 300 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Управление занятости и социальных программ Алматы, мошенники в YouTube-канале просят перейти на сайт о оставить личные данные.


"Внимание информация не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества", – говорится в сообщении. 

Ранее в Сети распространяли фейковую информацию, что действующие пенсионеры могут снимать половину пенсионных накоплений из ЕНПФ. 


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