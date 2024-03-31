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Законодательство РК

Аида Балаева призвала не распространять фейки о затоплениях

борьба с паводками, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 14:00 Фото: ДЧС Карагандинской области
Министр культуры и информации РК Аида Балаева призвала не распространять ложную информацию о паводках, сообщает Zakon.kz.
"Предупреждаем, что распространение ложной информации недопустимо, виновные будут выявлены и привлечены к ответственности", – написала министр в своем Facebook, комментируя обстановку в стране.

Она заявила, что это приводит к ложному реагированию служб ЧС, "у которых и без того тяжелейшие условия работы и график".

"Это наносит огромный урон эффективной работе в условиях дефицита технических средств. Призываем при тиражировании информации убедиться в ее достоверности", – пишет Балаева.

Она также напомнила, что на уровне премьер-министра создан специальный штаб, работа которого координируется президентом.

30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

По итогам Республиканского штаба стало известно, что из зон ЧС всего эвакуировали 11 306 человек; в пунктах сбора находятся 5456 человек; восстанавливаются 40 размывов автодорог, мост и 39 дорожных полотен. На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства РК и местных исполнительных органов.

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