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В Индии семейная пара обезглавила себя с помощью самодельной гильотины

полиция Индии Фото: pixabay
16 апреля 38-летний фермер и его жена обезглавили себя в деревне Винчия, штат Гуджарат, сообщает Zakon.kz.

Полиции пока не удалось установить, было ли самоубийство семейной пары частью какого-либо ритуала, сообщает Times of India.

Они обнаружили записку с отпечатком больших пальцев супругов, в которой говорилось, что они покончили с собой добровольно и винить в этом некого.

Погибших нашли их дети – 12-летняя дочь и 13-летний сын. Они возвращались от родственников, которые проживают в соседней деревне.

Тела отправили в больницу для проведения судебно-медицинской вскрытия. Пара использовала самодельную гильотину, чтобы покончить с жизнью. Предполагается, что они сами подтянули лезвия гильотины и отпустили ее таким образом, что их головы упали в "хаван-кунд" – алтарь для огня. 

Двоюродный брат погибшего рассказал, что пара не испытывала никаких финансовых проблем и у них не было никаких семейных разногласий.

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