В Индии отец убил свою дочь за ночную прогулку и привязал ее тело к мотоциклу
Фото: pixabay
В индийском штате Пенджаб разгневанный родитель, узнав, что его 16-летняя дочь не ночевала дома, зарезал ее и в назидание другим девушкам деревни протащил труп за мотоциклом, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Times of India, в соцсетях появилось видео, на котором велосипедист везет тело своей жертвы. По словам полицейских, на отдельных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как отец бросает тело своей дочери на железнодорожные пути.
Обвиняемый арестован через день после того, как свидетели сообщили о преступлении. Но мужчина не раскаялся в содеянном, назвав себя достойным человеком, и отметил, что сделал это, чтобы другие девушки деревни не следовали примеру его дочери.
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