Ответственный бизнес: как устранить ущерб человека природе

К экосознательности стремятся многие. Переработка вторсырья, минимизация углеродного следа, отказ от пластика. Некоторые компании внедряют "зеленые" инициативы и ставят на упаковку значок "органик".

Но, пожалуй, первым шагом на тропе экологичности для любого предприятия станет экологическое страхование. Что это такое и зачем нужно, рассказываем в нашем материале.

С 2005 года в Казахстане действует Закон РК "Об обязательном экологическом страховании". Он обязует некоторые предприятия иметь страхование экологических рисков. К таким компания относятся те, в чьем распоряжении есть опасные объекты, как, например, использующие водные ресурсы или осуществляющие нефтяные операции. Деятельность подобных предприятий может нанести непоправимый ущерб природе, нарушив экологическую обстановку. Когда такое происходит, последствия техногенной аварии стараются минимизировать, и для этого, конечно, нужны немалые средства. Именно в таких случаях на помощь приходит полис экострахования.

Фото: depositphotos

До недавних пор данный вид страхования, предназначенный в первую очередь для юридических лиц, можно было приобрести только непосредственно в офисе страховой организации. Однако иншуртех, напрочь разбивающий стереотипы о страховании как сплошь бумажной отрасли, стремительно развивается, и теперь многие продукты рынка оцифрованы. Очередь, наконец, дошла и до продуктов по экологии и опасным объектам – в этом году "Номад Иншуранс", владеющий 21% доли рынка по экострахованию, представил полис в онлайне. Теперь бизнесмены могут приобрести страховую защиту, не выходя из дома. Удобно, что на сайте компании учтено, что этот вид страховки формируется, исходя из потребностей клиента. Внедренные организацией решения позволяют автоматизированно выдавать клиенту соответствующие коммерческие предложения и следом выставлять счет на оплату. После оплаты страховой полис появляется на указанной почте.

Фото: depositphotos

Дополнительно на сайте страховщика внедрен сервис "Личный кабинет", который ускоряет процесс оформления и пролонгации полисов, а также позволяет отслеживать все действующие и недействующие договора.

"Деловой мир становится моложе, и новые поколения, владеющие серьезными знаниями по финграмотности, будут еще активней пользоваться страхованием. Они, впрочем, как и многие из тех, кому за 40, уже не готовы встречаться с менеджерами и агентами, тратить время на посещение офисов страховщиков, сталкиваться с недоступностью той или иной страховой услуги. Потребители будут покупать только дистанционно. Не устану повторять, что наша компания в первую очередь ориентирована на клиентов и их запросы. Поэтому мы активно продолжим оцифровывать оставшуюся продуктовую линейку как розничного, так и корпоративного сегмента", – поделился председатель правления "Номад Иншуранс" Даурен Иманжанов.

Фото: depositphotos

Отметим, что подобные услуги "Номад Иншуранс" трансформируют привычные бизнес-процессы. Но что еще более важно, действительно дают возможность игрокам малого, среднего и крупного предпринимательства сделать шаг навстречу заботе об окружающем мире без траты временных и энергетических ресурсов. Пожалуй, это одна из важнейших тем внутри тренда на экологичность, который с годами лишь набирает обороты.

Партнерский материал