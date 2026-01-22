На юге Казахстана впервые за 40 лет запущенные каналы приводят в порядок

В Жетысайском районе Туркестанской области впервые за более чем 40 лет проводится масштабная очистка магистральных оросительных каналов. Об этом Zakon.kz 22 января 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.

Так, по данным ведомства, работы уже завершены на каналах К-21 и К-34. В настоящее время техника задействована на канале К-25.

Канал К-21 – один из крупнейших в районе. Он обеспечивает поливной водой около 20 тысяч гектаров сельхозземель в трех сельских округах. С использованием специальной техники полностью очищены все 22,8 километра канала. Подобные работы здесь проводятся впервые за четыре десятилетия.

На канале К-34 протяженностью 18,5 км была очищена нижняя часть длиной 7,5 км, где ранее в вегетационный период возникали трудности с подачей воды. Очистка выполнена в полном объеме.

Канал К-25 снабжает водой 13 тысяч гектаров орошаемых земель. Его общая протяженность составляет 28,2 км. Сейчас проводится механизированная очистка участка длиной 10 км, в работах задействованы пять единиц спецтехники. На сегодняшний день очищено 4 км канала.

Материал по теме В Казахстане разработают Генплан управления водными ресурсами

9 января в Минводы заявляли, что в Казахстане будет построен водный щит для двух регионов.

Также мы публиковали интересные сведения о том, что можно и чего нельзя делать в водоохранных зонах и полосах нашей страны. Об этом можно узнать по следующей ссылке.