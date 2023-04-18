"Наполи" – "Милан": прогноз от Айдына Кожахмета

Вопреки прогнозам первый матч этого противостояния оказался весьма неудачным для без пяти минут чемпиона Италии. "Наполи" уступил на "Сан Сиро" и в ответной встрече сделает все, чтобы обойти "Милан" и за рамками Серии А.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.



"Наполи"

Надо же такому случиться, что именно перед первым матчем этих команд Лучано Спалетти остался без номинальных форвардов. Виктор Осимхем и Джованни Симеоне были травмированы, а Джакомо Расподори только оправился от травмы и не был готов провести на поле все 90 минут.

На сей раз дела у неаполитанцев обстоят получше: Осимхен уже в строю и даже вышел на замену в последнем туре чемпионата Италии. Правда, результата лидеру первенства это не принесло – "Наполи" не смог взломать оборону "Вероны". Но против "Милана" хозяева должны сыграть более удачно, поскольку на кону выход в полуфинал Лиги чемпионов.

"Милан"

Удивительно, но за последние пять матчей команда Стефано Пиоли удачно сыграла именно с "Наполи", причем дважды. Все остальные разы великий итальянский клуб уходил с поля в лучшем случае с ничьей. В том числе и в последнем туре, когда на выезде "красно-черные" ушли от поражения в Болонье. Лазарет команды практически опустел, недоступен лишь давным-давно травмированный Златан Ибрагимович. Словом, "Милан" довольно ощутимо буксует, и попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон можно ставить под сомнение. Поэтому команде крайне важно продолжать свое выступление в этом турнире как можно дольше. А по возможности и выиграть его.

История личных встреч

Как уже говорилось, последние два матча между этими командами неаполитанцы наверняка хотят забыть. Но, в целом, за последние годы оба клуба побеждали в очном противостоянии примерно в равной доле. Если же говорить о встречах непосредственно на стадионе имени Диего Марадоны, то в последний раз хозяева в родных стенах брали верх аж пять лет назад, одержав победу со счетом 3:2.

Прогноз на матч

Признаться честно, мне хочется верить, что игра получится результативной. И довольно хорошими для ставок я вижу аж два варианта. Мои друзья из Parimatch оценивают индивидуальный тотал "Наполи" 1,5 больше коэффициентом 1.89. А на обе забьют дают 1.91. Предлагаю выбрать из них то, что вам больше улыбается.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Наполи" – 1.88, Ничья – 3.55, "Милан" – 4.50