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Законодательство РК

В Астане обновили список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков

В Астане обновили список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков Фото: акимат Астаны
В Астане актуализировали список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, в том числе предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, в указанных в списке многоквартирных жилых комплексах являются недействительными.

Со списком можно ознакомиться здесь.

Для сохранности средств граждан акимат столицы просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов – разрешения на строительство, положительного заключения РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов".

"По всем имеющимся вопросам обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны" по адресу: город Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) 55-04-28, 55-67-03", – говорится в сообщении. 

Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законом "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 КОАП РК, а также ст. 214 УК РК за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

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