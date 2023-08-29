Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, расширили в Астане

Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков в Астане. Об этом 29 августа 2023 года рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

В конце апреля текущего года в обновленном списке застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков в столице, было 116 названий компаний. В списке, который опубликовали сегодня на сайте акимата Астаны, уже числится 138 компаний-застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.

Таким образом, данный список дополнили названиями 22 компаний-застройщиков. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Власти напомнили, что все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования и т. д.) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах, являются недействительными.

"Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается Законом Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по ст. 320 КоАП РК, а также ст. 214 УК РК за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности". Пресс-служба акимата Астаны

По всем имеющимся вопросам власти столицы попросили обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны":

адрес – район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 9;

телефоны для обратной связи – 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03.

Материал по теме В Астане более 40 объектов строили без разрешения

18 августа 2023 года стало известно, что на территории Астаны без разрешительных документов, по данным на начало года, велось строительство 90 объектов. Из них 44 компаний получили все разрешительные документы на строительство.