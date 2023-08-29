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Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, расширили в Астане

Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, расширили в Астане Фото: Zakon.kz
Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков в Астане. Об этом 29 августа 2023 года рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

В конце апреля текущего года в обновленном списке застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков в столице, было 116 названий компаний. В списке, который опубликовали сегодня на сайте акимата Астаны, уже числится 138 компаний-застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.

Таким образом, данный список дополнили названиями 22 компаний-застройщиков. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Власти напомнили, что все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования и т. д.) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах, являются недействительными.

"Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается Законом Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по ст. 320 КоАП РК, а также ст. 214 УК РК за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности".Пресс-служба акимата Астаны

По всем имеющимся вопросам власти столицы попросили обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны":

  • адрес – район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 9;
  • телефоны для обратной связи – 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03.

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