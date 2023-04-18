Топ-5 лучших отцов среди представителей знаков зодиака

Определить, выйдет ли из мужчины хороший отец, можно и по гороскопу. Астрологи составили рейтинг лучших отцов по знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

5 место – Овен

Овен – это первый знак зодиака, он часто наделяет своего обладателя качествами прирожденного лидера. Из таких мужчин получаются отличные руководители и на работе, и в кругу семьи. Отцы-Овны обладают такими качествами, как честность, самостоятельность, амбициозность, организованность, привязанность к близким и желание защищать. Поэтому Овны считаются прекрасными отцами, которые обязательно станут хорошим примером для своих детей.

4 место – Лев

Лев – король джунглей, как и отец джунглей. С сильным умом и верным, любящим сердцем из мужчин этого знака зодиака получаются замечательные отцы. Нередко парни-Львы наделены такими качествами, как великодушие, сознательность, целеустремлённость и уверенность в себе, что способствует здоровой любви к себе и к окружающим. Всему этому отец с легкостью научит своего ребенка.

3 место – Дева

Мужчины-Девы рациональны, прагматичны, активны и по-настоящему умеют решать проблемы. Помимо того что они великие мыслители, люди этого знака зодиака достаточно чувствительные, внимательные и любящие. Терпение, внимание к деталям и умение справляться с любыми трудностями делают парней-Дев одними из лучших отцов среди всех знаков зодиака. Девы также хорошо разбираются в бизнесе и всегда будут воспитывать финансово независимых и грамотных детей.

2 место – Скорпион

Люди-Скорпионы ассоциируются с независимостью и опасностью, но на самом деле они самые ласковые знаки зодиака. Эти мужчины чрезвычайно заботливы, нежны и внимательны к тем, кого любят. Жизнелюбие делает мужчин-Скорпионов прекрасными личностями и ориентированными на семью отцами, пишет Life.ru.

1 место – Козерог

Итак, самым лучшим среди лучших отцов по гороскопу становятся папы знака зодиака Козерог. Принятие на себя ответственности заставляет таких мужчин чувствовать себя достойными, они любят тратить время на своих близких. Мужчины-Козероги внимательные, заботливые, прирожденные учителя, а также одни из самых интеллектуальных знаков зодиака, которые учатся уравновешивать свою рациональность эмоциями. Из мужчин-Козерогов получаются пусть иногда и строгие, но замечательные отцы.

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