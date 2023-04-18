Обучать местных специалистов призвал Ерлан Кошанов руководство "Шеврон"

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял Управляющего директора Евразийского подразделения корпорации "Шеврон" Дерека Магнесса. Стороны обменялись мнениями по расширению казахстанского содержания в работе компании и реализации ее социальных проектов, сообщает Zakon.kz.

Спикер Мажилиса поздравил руководство корпорации с 30-летием деятельности в Казахстане и отметил, что "Шеврон" является крупнейшим иностранным инвестором в стране.

При этом Ерлан Кошанов подчеркнул, что первостепенной задачей для Президента Казахстана, Правительства и Парламента является создание благоприятных условий для иностранных инвесторов с учетом соблюдения национальных интересов. В этой связи он озвучил компании "Шеврон" ряд пожеланий. Среди них сокращение выбросов в атмосферу, развитие нефтехимии, усиление переработки нефти и газа.

"Важно уделять особое внимание казахстанскому содержанию, закупать местную продукцию. Привлекать казахстанские сервисные компании. В нашей стране развитый и конкурентный бизнес, который может работать на уровне передовых международных стандартов. На сегодня эта работа ведется, но имеются большие резервы. Думаю, от этого выиграют все стороны", – отметил Спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов также подробно остановился на проблемных вопросах, которые жители западных регионов Казахстана поднимали на встречах с депутатами в ходе недавней предвыборной кампании. Один из них – проблема ветхого жилья в поселках Доссор и городе Кульсары Атырауской области, социальная поддержка населения.





Фото: Ж. Жумабеков





Кроме того, это создание достойных условий для казахстанских рабочих, справедливая оплата труда, сокращение сроков вахты, усиление подготовки местных кадров.

"Сегодня в нашей стране достаточно специалистов в нефтегазовой отрасли с высокой компетенцией. Много казахстанцев получили престижное зарубежное образование, имеют опыт работы в транснациональных компаниях. В этой связи просьба делать ставку именно на казахстанских специалистах. Платить им сопоставимую с иностранными коллегами зарплату", – добавил Председатель Палаты.

В ответ Дерек Магнесс отметил, что люди являются самым ценным ресурсом "Шеврон". И выразил готовность инвестировать в развитие местных кадров, а также поддержку региона присутствия. Он заверил Спикера Мажилиса, что компания внимательно отнесется ко всем рекомендациям депутатов.

В завершении Ерлан Кошанов призвал руководство "Шеврон" активнее взаимодействовать с местным населением по решению их актуальных проблем и развитию региона.

Во встрече также приняли участие депутаты Мажилиса Адиль Жубанов (от Атырауской области) и Еділ Жаңбыршин (от Мангистауской области).