В Алматы горел торговый комплекс "Семиречье"
Фото: Zakon.kz
В Алматы произошел пожар в торгово-логистическом комплексе "Семиречье", сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС Алматы, 18 апреля в 19:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова к месту пожара.
"По прибытии обнаружено горение контейнеров, введены стволы на тушение и защиту соседних, автоцистерны установлены на пожарные гидранты – обеспечена бесперебойная подача воды. Тушение пожара контролировалось при помощи камер системы видеонаблюдения," – сообщили в ДЧС.
Горят контейнеры. Для их тушения и, чтобы не допустить распространения огня, автоцистерны установлены на пожарные гидранты – обеспечена бесперебойная подача воды.
В 19:50 пожар был локализован. В 20:01 – ликвидирован. Общая площадь пожара составила 120 кв. м. Пожарные отстояли от огня соседние контейнеры.
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