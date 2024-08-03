Торговые бутики загорелись на рынке в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы 3 августа произошел пожар на торговом рынке, сообщает Zakon.kz.
"В эти минуты огнеборцы города Алматы тушат загорание трех бутиков в одном из рынков Турксибского района", – говорится в сообщении МЧС.
По информации ведомства, пожар ликвидирован на площади 100 кв.м. Горели бутики детских вещей, бытовой техники и игрушки.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается
Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожарный вынес газовый баллон из горящего дома в Астане.
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