Торговые бутики загорелись на рынке в Алматы

В Алматы 3 августа произошел пожар на торговом рынке, сообщает Zakon.kz.

"В эти минуты огнеборцы города Алматы тушат загорание трех бутиков в одном из рынков Турксибского района", – говорится в сообщении МЧС.

По информации ведомства, пожар ликвидирован на площади 100 кв.м. Горели бутики детских вещей, бытовой техники и игрушки.





Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается



Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожарный вынес газовый баллон из горящего дома в Астане.

