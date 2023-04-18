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Законодательство РК

Астанчанин избил беременную жену на глазах у детей

женщина, кулак Фото: pexels
Жителя Астаны арестовали на 10 суток за то, что он избил свою беременную жену на глазах у детей, сообщает Zakon.kz.

Сообщение на канал "102" поступило от 36-летней жительницы столицы.

Полиция установила, что 42-летний мужчина, находясь дома, начал выражаться нецензурной бранью, тем самым оскорбив честь и достоинство своей супруги в присутствии двоих несовершеннолетних детей, а затем избил ее. Как выяснилось позднее, это не первый случай, когда мужчина поднимал руку на свою супругу.

"По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по статье 73-2 КоАП РК "Побои". Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мужчина привлечен к административному аресту сроком на 10 суток", – сообщили ву ДП Астаны.

В полиции напомнили, если вы стали жертвой насилия, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону "102" либо на телефон доверия подразделения по защите женщин от насилия 8-(7172)-71-60-63.

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Тамила Языкова
Астана
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