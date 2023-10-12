Казахстанец избил жену до смерти на глазах у дочери

В социальных сетях появилась информация, что 11 октября муж в Абае избил жену до смерти, сообщает Zakon.kz.

Также из поста стало известно, что он часто избивал свою жену. Она даже уезжала от него в Алматы, но потом вернулась. Женщина прощала его ради детей.

"11 октября вечером, когда 10-летний сын был у бабушки, а старшая 13-летняя дочь сидела в комнате, муж избил женщину в квартире. От полученных травм она скончалась", – говорится в посте.

В полиции прокомментировали данную информацию.

"11 октября около 1:00 в полицию поступило сообщение, что в квартире одного из многоэтажных домов Абая обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. При выезде на место следственно-оперативной группы факт подтвердился. В указанной квартире находился труп 34-летней женщины с множественными травмами различной тяжести", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужа женщины. Он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что из-за возникших неприязненных отношений он избил жену до смерти.

"Ведется досудебное расследование по статье 106 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее в Павлодаре мужчина чуть не убил жену гантелями.