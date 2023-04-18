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Главы оборонных ведомств Казахстана и Азербайджана обсудили перспективные вопросы сотрудничества

Обсудили перспективные вопросы сотрудничества Фото: МО РК
В Астане состоялась рабочая встреча министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, прибывшим в нашу страну с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога. Стороны обменялись мнениями по широкому спектру двусторонних отношений и наметили дальнейшие шаги по активизации сотрудничества.

Были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и Азербайджана в военной области. Состоялся обстоятельный диалог по вопросам военно-технического сотрудничества, проведения совместных мероприятий боевой подготовки, подготовки кадров, а также обсуждены другие вопросы дальнейшего взаимодействия оборонных ведомств.

"На прошлой неделе лидеры наших государств обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. В военной сфере у нас имеются перспективы для развития взаимодействия по различным направлениям", – отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.


Обсудили перспективные вопросы сотрудничества

Фото: МО РК


В рамках рабочего визита военная делегация Азербайджана посетила Национальный университет обороны в Астане, где осуществляется послевузовская подготовка профессиональных военных кадров.

Программой предусмотрено посещение азербайджанской делегацией Военного института Сухопутных войск в Алматы, где гости ознакомятся с учебным процессом казахстанских курсантов. В частности, им будут показаны возможности специальных тренажерных комплексов, предназначенных для качественного обучения будущих офицеров огневой подготовке, вождению боевых машин.


Обсудили перспективные вопросы сотрудничества

Фото: МО РК


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