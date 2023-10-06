Министр обороны Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан

В Баку в рамках официального визита казахстанской военной делегации состоялась встреча главы оборонного ведомства генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым.

Фото: пресс-служба МО РК

Руководители ведомств обсудили итоги взаимодействия двух государств в сфере обороны.

Фото: пресс-служба МО РК

Стороны отметили имеющийся потенциал сотрудничества в области боевой подготовки, военного образования, медицины и в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Фото: пресс-служба МО РК

По итогам встречи руководителями делегаций утвержден План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.

Фото: пресс-служба МО РК

В ходе второго дня визита казахстанская военная делегация планирует принять участие в наблюдении за розыгрышем практических действий двусторонних комбинированных военно-морских учений "Хазри-2023".