Министр обороны Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
Фото: пресс-служба МО РК
В Баку в рамках официального визита казахстанской военной делегации состоялась встреча главы оборонного ведомства генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым.
Фото: пресс-служба МО РК
Руководители ведомств обсудили итоги взаимодействия двух государств в сфере обороны.
Фото: пресс-служба МО РК
Стороны отметили имеющийся потенциал сотрудничества в области боевой подготовки, военного образования, медицины и в других сферах, представляющих взаимный интерес.
Фото: пресс-служба МО РК
По итогам встречи руководителями делегаций утвержден План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.
Фото: пресс-служба МО РК
В ходе второго дня визита казахстанская военная делегация планирует принять участие в наблюдении за розыгрышем практических действий двусторонних комбинированных военно-морских учений "Хазри-2023".
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