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Министр обороны Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан

Министр обороны Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан Фото: пресс-служба МО РК
В Баку в рамках официального визита казахстанской военной делегации состоялась встреча главы оборонного ведомства генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым.
Министр обороны Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан

Фото: пресс-служба МО РК

Руководители ведомств обсудили итоги взаимодействия двух государств в сфере обороны.

Министр обороны Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан

Фото: пресс-служба МО РК

Стороны отметили имеющийся потенциал сотрудничества в области боевой подготовки, военного образования, медицины и в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Министр обороны Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан

Фото: пресс-служба МО РК

По итогам встречи руководителями делегаций утвержден План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.

Министр обороны Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан

Фото: пресс-служба МО РК

В ходе второго дня визита казахстанская военная делегация планирует принять участие в наблюдении за розыгрышем практических действий двусторонних комбинированных военно-морских учений "Хазри-2023".

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