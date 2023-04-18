За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте

Заместитель районного акима города Шымкента и главный специалист акимата задержаны по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима городского района и главного специалиста акимата, сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Даурен Ергарин.

Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора о государственных закупах по благоустройству мегаполиса.

С санкции суда города Шымкента заместитель акима арестован сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

17 апреля в КНБ сообщили о коррупции в подведомственной организации.