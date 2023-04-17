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Законодательство РК

В КНБ сообщили о коррупции в подведомственной организации

деньги Фото: gov.kz
Департамент КНБ по Костанайской области по факту коррупционного правонарушения задержал руководителя РГП на ПХВ "Резерв" Б. Онайбаев (подведомственная организация Комитета государственного материального резерва МЧС Республики Казахстан), сообщает Zakon.kz.

Установлена его причастность к получению незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателя в мае 2022 года, сообщили в КНБ РК. 

Отмечается, что фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения, которое передавалось через посредника.

"В результате, 16 марта 2023 года решением суда Б. Онайбаев осужден по ч.2 ст.366 УК РК с наказанием в виде штрафа в размере 9 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – говорится в сообщении КНБ. 

Также, Б. Онайбаев лишен квалификационного класса "2-ой категории" (приравнивается воинскому званию подполковника) пенсионера органов финансовой полиции и экономических расследований.

 


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