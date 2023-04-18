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Ситуация в Украине: Путин и Зеленский посетили позиции военных, в США заявили, что не будут воевать с Россией

Ситуация в Украине 18 апреля Фото: kremlin.ru
Российская Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену, президент Франции Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который может привести к переговорам РФ и Украины, сообщает Zakon.kz.
  • Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии "Восток" в ЛНР, сообщила пресс-служба Кремля;
  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в Авдеевке, сообщает офис Зеленского;
  • Президент Франции Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который может привести к переговорам РФ и Украины, сообщают СМИ. План предусматривает, что переговоры могут начаться этим летом. Он основывается на долгосрочных гарантиях безопасности для Киева;
  • Кремль не располагает информацией о плане Макрона по подготовке вместе с КНР переговоров между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков;
  • В Москве призывников будут искать по камерам наблюдения, сообщил ТАСС военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев;
  • Традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет — организаторы;
  • Президент Швейцарии заявил, что конфедерация делает все для "полной реализации" антироссийских санкций, но это непросто;
  • Российская Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену. Сейчас закон устанавливает ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей;
  • В Чехии наблюдается переизбыток зерна из-за объема импорта пшеницы из Украины, сообщили в союзе фермеров страны. Сейчас элеваторы заполнены на 40% больше, чем обычно в данное время года;
  • Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна и выразили солидарность с протестами аграриев в Болгарии, Польше и Румынии;
  • Крупнейшая фракция Европарламента ЕНП обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за введенного этими странами ограничения на ввоз украинского зерна;
  • Украина вышла из двух соглашений с Россией и СНГ, заключенных в 1990-х годах. Об этом представитель кабинета министров республики в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале;
  • США потратят $20 млн на усиление контроля за использованием властями в Киеве американских средств — Агентство по международному развитию;
  • Великобритания обещает киевским властям вооружение из своих запасов на "черный день". Об этом пишет Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники;
  • Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не воюют с Россией и не собираются это делать в будущем, передает The Washington Post.

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