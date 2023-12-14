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Путин заявил, что Киев потребляет российский газ, Зеленский выступил на саммите ЕС – ситуация в Украине

Владимир Путин и Владимир Зеленский Фото: wikimedia/president.gov.ua
Украина на самом деле потребляет российский газ, а также получает деньги за его транзит в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.
  • "Заявления о том, что это Россия сократила поставки газа в Европу, – это полная чушь", – также отметил Путин во время пресс-конференции.
  • По всей территории Украины 14 декабря в третий раз объявили воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".
  • Недостаток решимости лидеров Европейского Союза для принятия решения относительно календаря движения Украины к вступлению в ЕС даст негативный сигнал для европейских граждан. Об этом заявил Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на саммите ЕС, где обсуждают возможность начать процесс вступления Украины в ЕС.
  • Правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине для защиты от России долгосрочную военную помощь почти на 80 млн евро.
  • Президент России Владимир Путин во время итоговой "Прямой линии" заявил, что Кремль не планирует объявлять вторую волну мобилизации, якобы в этом нет необходимости, потому что до конца года наберут достаточное количество добровольцев.
  • За последние полгода постепенно растет доля украинцев, которые готовы к территориальным уступкам для завершения войны, – с мая по декабрь это количество выросло на 9 процентных пунктов. Результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии. Опрос проводили с 29 ноября по 9 декабря.
  • Печерский районный суд Киева продлил подозреваемому в госизмене народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • Глава громады Дорогуск не разрешил проведение новой акции протеста перевозчиков на подъездной дороге к пункту пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.
  • По данным журналистов, с новой договоренностью коалиции о бюджете на 2024 год Бундесверу придется покупать оружие на замену переданному Украине из спецфонда на развитие армии, а не отдельного фонда, как сначала планировалось. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после окончания саммита Украина – Северная Европа в Осло провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
  • Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что беременность и роды являются "уникальной отсрочкой" от службы в армии.
  • Международные резервы РФ на 8 декабря 2023 года составили 588,3 млрд долларов, снизившись за неделю на 4,6 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

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