Путин заявил, что Киев потребляет российский газ, Зеленский выступил на саммите ЕС – ситуация в Украине

Фото: wikimedia/president.gov.ua

Украина на самом деле потребляет российский газ, а также получает деньги за его транзит в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

"Заявления о том, что это Россия сократила поставки газа в Европу, – это полная чушь", – также отметил Путин во время пресс-конференции.



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