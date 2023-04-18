Сотрудников специнтерната проверяют на причастность к избиению воспитанницы в Павлодарской области

Полиция проверяет, не были ли сотрудники Песчанского интерната зачинщиками драки воспитанниц. В Сети появилось видео, на котором руководители специнтерната якобы комментируют избиение, сообщает Zakon.kz.

Видео с камер наблюдения в специнтернате Павлодарской области, на котором две воспитанницы жестоко избивают третью вызвало большой резонанс. Но сильнее всего общественность возмутили слова, звучащие в этот момент за кадром, передает КТК.

"Пошло-поехало... "Смотри, Вероника херачит, тварь!" "Анастасия Владимировна там бедная, ой, ну ты и екнула". "Смотри, смотри, сейчас Кристина... За волосы тащит!"

Тот, кто опубликовал это видео написал, что голос за кадром, похоже, принадлежит воспитателям интерната и директору. То есть, они и попросили старшеклассниц избить одну из непослушных воспитанниц.





В полиции заявили, что разбирательство продолжается. Но причастности воспитателей, а тем более руководителя учреждения к инциденту, пока не усмотрели.

Согласно официальной версии, девочки сначала ругались, затем дело дошло до драки.

Свое расследование провели и в управлении образования. Там сделали выговор педагогам, которые должны были следить за дисциплиной в закрытом учреждении.





"При проведении служебного расследования мы разговаривали с руководителем учреждения. Но о том, что воспитанницы снимают данный факт на видео, она не была уведомлена. В ходе драки телесные повреждения девочки не получили. Данный факт был зарегистрирован в отделе полиции района Теренколь, воспитатель и руководитель учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности". Руководитель отдела управления образования Павлодарской области Гульмира Байгазинова

15 апреля в соцсетях появилось видео драки воспитанниц детдома.

