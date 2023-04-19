Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в среду в Алматы и Актобе
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики прогнозировали заморозки в некоторых регионах РК.