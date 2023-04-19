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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в среду в Алматы и Актобе

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в среду в Алматы и Актобе Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" сообщили, что 19 апреля в среду в большинстве городов Казахстана, кроме Алматы и Актобе ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики прогнозировали заморозки в некоторых регионах РК.

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Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане 19 апреля

Елена Вебер
Актобе Алматы
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