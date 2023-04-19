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Лига чемпионов 1/4 финала: "Челси" уступил "Реалу", "Милан" сыграл вничью с "Наполи"

Лига чемпионов 1/4 финала: "Челси" уступил "Реалу", "Милан" сыграл вничью с "Наполи" Фото: Twitter.com/realmadrid
"Реал Мадрид" в гостях снова обыграл английский "Челси". Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов завершился со счётом 2:0. А "Милан" сыграл вничью с "Наполи" со счётом 1:1, сообщает Zakon.kz

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По информации Life.ru оба гола забил Родриго — на 58-й и 80-й минутах. Исход первой встречи этих команд, которая прошла в Милане, был точно таким же.

Теперь "Реал" вышел в полуфинал и там сыграет с победителем противостояния "Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия).

А в Неаполе встречались итальянские "Наполи" и "Милан". Матч закончился со счётом 1:1. От "Милана" единственный гол забил Оливье Жиру на 43-й минуте, а от "Наполи" - Виктор Осимхен (90+3).

"Милан" вышел в полуфинал ЛЧ благодаря победе в первом матче.

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