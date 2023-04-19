Топ-10 советов от стилиста, чтобы скрыть недостатки фигуры

Редко можно встретить женщину, которая была бы совершенно довольна своей внешностью. Кто-то безжалостно презирает себя за низкий или высокий рост, кто-то комплексует из-за широких плеч, коротких рук, неудачной формы коленей, широкой талии или отсутствия бедер, сообщает Zakon.kz.

Международный стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева рассказала, как при помощи одежды скрыть недостатки своей фигуры.



"Не сравнивайте себя ни с кем, работайте исключительно со своей фигурой. Длину, пропорции, цвета, фактуры и рисунки выбирайте для себя с учетом своих внешних данных, ни на кого не смотря!" – отметила эксперт.

Стилист назвала 10 общих правил для маскировки недостатков фигуры с помощью одежды.

Откажитесь от тесной одежды

Тесная одежда невыгодно подает фигуру. Обратите внимание на одежду полуприлегающего силуэта или оверсайз. Одежда такого плана помогает скрыть лишний вес.

Выбирайте плотные ткани

Одежда из плотной ткани дает четкую структуру и держит форму лучше, что нивелирует складки на боках и животе. Так, ткани гофре и "жатка" скроют недостатки, а атлас, наоборот, их проявит.

Подберите принт по душе

Одежда с рисунком помогает отвлечь внимание и скрыть невыигрышные особенности фигуры. При выборе принта стоит остерегаться слишком простых вариантов, иначе волшебство преображения может не сработать.

Обратите внимание на брюки

Правильной длины брюки помогают вытянуть силуэт, а брюки со стрелками и вовсе сделают вас в несколько раз стройнее.

Подбираем обувь и цвет колготок (носков)

Подбирая обувь в цвет колготок, мы также создаем цветовую вертикаль, которая удлиняет ноги. А при высоком росте, наоборот, используем контрасты.

Обратите внимание на накладные карманы, отвороты и манжеты

Горизонтальные или накладные карманы на брюках, джинсах со стороны спины дают объем в области таза. А вот накладные карманы в области груди добавят недостающий объем. Отвороты на брюках и манжеты делают ноги короче.

Будьте аккуратнее с потертостями

Потертости на джинсах добавляют ноге серьезный объем.

Используйте аксессуары с умом

Правильное использование аксессуаров поможет отвлечь внимание от проблемных зон и выгодно подать то, что следует демонстрировать. Так, фокусная точка в виде броши на предплечье приподнимает грудь.

Экспериментируйте с многослойностью

Многослойная одежда – это всегда интересно и работает на красоту образа.

Ярусные вещи хороши только для стройных дам

Ярусные вещи смотрятся очень выигрышно, но только на стройных женщинах. Ворсистые и рыхлые фактуры добавляют объема.

По мнению стилиста, все инструменты коррекции фигуры, орнаменты и фактуру нужно правильно использовать относительно внешности персоны. Иначе одни и те же приемы для кого-то послужат спасением и выходом из затруднительной ситуации, а для других станут гиблым делом, пишет "Вечерняя Москва".

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