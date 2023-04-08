Стилист назвал самую модную вещь весеннего гардероба
Фото: pexels
Маст-хэв весеннего гардероба в 2023 году назвал в своем личном Telegram-канале российский стилист Александр Рогов, сообщает Zakon.kz.
Стилист отметил, что всем модницам следует носить легинсы этой весной. Он отметил, что на подиуме модную деталь активно использовали мировые бренды – Miu miu, Ferragamo, Saint Laurent и Blumarine.
"Легинсы вернулись! Это ярчайший тренд", — написал Александр Рогов.
Фото: pexels
Модную вещь можно носить с водолазками, свитшотами, блузками. Из верхней одежды предпочтительнее пальто и удлиненные куртки. Из обуви к легинсам подходят кроссовки, кеды, ботинки, туфли и сапоги.
Фото: pexels
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