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Стилист назвал самую модную вещь весеннего гардероба

леггинсы Фото: pexels
Маст-хэв весеннего гардероба в 2023 году назвал в своем личном Telegram-канале российский стилист Александр Рогов, сообщает Zakon.kz.

Стилист отметил, что всем модницам следует носить легинсы этой весной. Он отметил, что на подиуме модную деталь активно использовали мировые бренды – Miu miu, Ferragamo, Saint Laurent и Blumarine. 

"Легинсы вернулись! Это ярчайший тренд", — написал Александр Рогов.
мода

Фото: pexels

Модную вещь можно носить с водолазками, свитшотами, блузками. Из верхней одежды предпочтительнее пальто и удлиненные куртки. Из обуви к легинсам подходят кроссовки, кеды, ботинки, туфли и сапоги.

мода

Фото: pexels

Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал, какие юбки нужно носить этой весной. 

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