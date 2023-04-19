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В Китае акробатка сорвалась с высоты 9 метров и скончалась

Акробатка в Китае скончалась Фото: скриншот видео
Жуткий инцидент запечатлели на видео. На кадрах виден момент падения женщины с 9-метровой высоты, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 15 апреля в деревне Хоугао в центральной провинции Аньхой, сообщает New York Post.

37-летние супруги Сунь Муму и Чжан Муму поднялись на высоту на тросе. Женщина встала на ноги мужа и обхватила его шею. Она потеряла хватку, ее муж не успел поймать падающую жену.  

Акробатку срочно доставили в больницу, однако она скончалась.

В китайской соцсети Weibo появились сообщения о том, что пара якобы поссорилась и женщина отказалась использовать страховку. 

Чжан Муму отрицал ссору с женой. Мужчина заявил, что они всегда были счастливы вместе. Он отказался предоставить дополнительные комментарии, так как находится в процессе разбора инцидента. Также известно, что супруги были опытными артистами и часто отказывались от страховки для зрелищности выступлений.

Власти пообещали провести глубокое расследование трагедии.


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Данияр Кунафин
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