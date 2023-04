В Китае акробатка сорвалась с высоты 9 метров и скончалась

Несчастный случай произошел 15 апреля в деревне Хоугао в центральной провинции Аньхой, сообщает New York Post.

37-летние супруги Сунь Муму и Чжан Муму поднялись на высоту на тросе. Женщина встала на ноги мужа и обхватила его шею. Она потеряла хватку, ее муж не успел поймать падающую жену.

Акробатку срочно доставили в больницу, однако она скончалась.

В китайской соцсети Weibo появились сообщения о том, что пара якобы поссорилась и женщина отказалась использовать страховку.

Чжан Муму отрицал ссору с женой. Мужчина заявил, что они всегда были счастливы вместе. Он отказался предоставить дополнительные комментарии, так как находится в процессе разбора инцидента. Также известно, что супруги были опытными артистами и часто отказывались от страховки для зрелищности выступлений.

Власти пообещали провести глубокое расследование трагедии.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1