В Павлодаре мужчина сорвался с высоты
Фото: freepik
29 мая 2025 года мужчина сорвался с высоты на территории одного из ТОО в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.
На место незамедлительно были направлены спасательные подразделения ДЧС Павлодарской области.
"Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения и жестких носилок спустили мужчину 1989 года рождения, который при проведении высотных работ упал с высоты 8 метров, и передали работникам скорой помощи", – сообщил ДЧС Павлодарской области
Ранее мы сообщали, что 3 ноября 2024 года рабочий сорвался с высоты на стройке завода в Карагандинской области.
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