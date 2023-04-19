Полный фэшн: в Алматы завершилась Неделя казахстанской моды

В Алматы прошел 32 сезон национальной Недели моды прет-а-порте Kazakhstan Fashion Week. На несколько дней южная столица стала самым модным городом страны, а холл Дворца Республики переоборудовали в подиум. Журналист Zakon.kz побывала на мероприятии и узнала последние тренды сезона.

До показа остаются считанные минуты, а за кулисами царит настоящий хаос. В такой ритм казахстанские дизайнеры и организаторы KFW погружаются как минимум два раза год. Не стал исключением и этот сезон весна-лето 2023.

Фото: Zakon.kz

Kazakhstan Fashion Week собирает известных дизайнеров и модников в Алматы уже 32-й раз.

Фото: Zakon.kz

На показ пригласили не только журналистов и фотографов, но и известных в стране предпринимателей из области фэшн-индустрии, а также звезд эстрады и истинных поклонников казахстанской моды.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

И вот гламурный вечер в самом разгаре. В этом году на KFW сделали необычную рассадку гостей. Стулья поставили не по обеим сторонам подиума, как это было обычно, а только с одной стороны. Другую часть заняли юрты, это как раз передает тематику Недели моды, которая полностью посвящена этностилю.









Фото: Zakon.kz

Организаторы рассказывают, что основной посыл модного показа – не только сохранить обычаи и традиции, но и транслировать всему миру наследие и ценности казахского народа.

Фото: Zakon.kz

Свои коллекции представили 17 дизайнеров из Казахстана и зарубежья.

Фото: Zakon.kz

За два дня по подиуму Казахстанской недели моды прошло больше 400 манекенщиц. В их числе модели не только из Казахстана, но из Кыргызстана и России. Девушек начали отбирать для показа за несколько месяцев, а после еще неделю учили эффектно дефилировать по подиуму.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Но вернемся к показу, а именно – к трендам этого сезона. Дизайнеры рассказывают, что этой весной и летом популярными остаются яркие и сочные цвета: желтый, розовый, белый и зеленый. А проще говоря: модно все, что стильно и удобно.





Фото: Zakon.kz

Сарафаны, платья, костюмы в светлых пастельных тонах, вечерние наряды с национальными элементами – вот что будет модно в этом сезоне. К слову, большинство дизайнеров предпочитают отходить от сложного к простому, так поступили и в этом случае.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Особенным считает для себя 32-й сезон исполнительный директор Kazakhstan Fashion Week Ботагоз Алдонгарова. Она говорит, что на протяжении 20 лет проект постоянно ставит для себя определенные задачи, меняет формат и стиль, но главное – все задуманное всегда получается.

"Первые семь лет мы рассказывали о том, что есть у нас дизайнеры, и говорили, что у нас есть таланты, взращивая новое поколение. После этого мы запустили конкурс молодых дизайнеров, где открывали новые имена и поддерживали развитие образовательного процесса, потому что в вузах и колледжах дают азы профессии, а мы уже говорим о том, что это профессия, которая должна рассказывать всему миру о культуре Казахстана, об этнике, об идентике, о том, что уникального есть в нашем народе, в том числе дизайнерах, которые отлично справлялись с этой миссией". Исполнительный директор Kazakhstan Fashion Week Ботагоз Алдонгарова

Фото: Zakon.kz

Ботагоз отметила, что следующий этап, который организаторы уже определили для себя, – это то, что Казахстан может уверенно рассказывать о том, что существует казахстанская мода со своим ДНК и стилем. И это касается не только дизайнеров, которые с каждым годом становятся все профессиональнее.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Организаторы рассказывают, что с прошлого года у команды Kazakhstan Fashion Week было небольшое задание для дизайнеров. Им нужно было отработать свою коллекцию исключительно в этностиле. Но здесь было то, что они пытались ориентироваться именно на Запад и Азию и брали у них какие-то идеи и тенденции. А они же хотели совсем иначе.

"Казалось, что мировая тенденция ориентирована именно на Запад, то есть на Францию, Италию или Японию. А сейчас мы отрабатываем свой стиль. Мода – это то, что будет востребовано всегда, и мы рады, что за эти 20 лет научили наш народ любить казахстанское. Не просто носить, а любить". Ботагоз Алдангарова

Для Адили Ботабаевой это уже пятый показ на Kazakhstan Fashion Week. Девушка всегда делает ставку на необычные, но в то же время узнаваемые и понятные образы.

Фото: Zakon.kz

"Моя коллекция – это как всегда 12 образов трансформеров, при создании которых я вдохновилась бытом кочевников. То есть вся одежда трансформируется в несколько видов и аксессуаров. Это связано с концепцией осознанной моды и с тем, чтобы уменьшить негативное влияние фэшн-индустрии на окружающую среду. То есть заставить людей покупать меньше одежды и выбрасывать". Адиля Ботабаева

Фото: Zakon.kz

На вопрос о том, насколько доступна сейчас по цене одежда из ее коллекции и сможет ли среднестатистический казахстанец позволить себя дизайнерскую вещь, модельер отметила, что в пределах 100 тысяч тенге можно полностью обновить свой гардероб, а учитывая то, что все вещи еще трансформируются сразу в несколько нарядов, то это не проблема.

"В базовую капсулу входят жакет, брюки и платье, но жакет трансформируется в несколько разных блейзеров, некоторые преобразуются в куртки, жилеты, также у платья меняются длина и цвет, так как вся одежда в моей коллекции двусторонняя. Даже есть вещи, которые меняются в четыре разные расцветки. В среднем одно платье можно приобрести от 45 тысяч тенге, а брюки – от 14 тысяч. Я стараюсь ставить доступные цены, потому что моя целевая аудитория – это все-таки молодое поколение, которое пока не так много зарабатывает". Адиля Ботабаева

Фото: Zakon.kz

Дизайнер отметила, что при создании своего бренда ее вдохновила очень старая фотография кочевников, на которой они собрали свой дом и погрузили все вещи на лошадь. То есть из этого родилась концепция одной вещи, включающей в себя много вещей.

"В этот раз я впервые вдохновилась своими корнями и подготовила коллекцию, посвященную казахской культуре. В моей коллекции используется авторский принт, основным элементом которого является верблюд. Это также отсылка к кочевому образу жизни и любви к природе. Во всех своих коллекциях мне нравится использовать очень яркие оттенки". Адиля Ботабаева

Закрывал последний день Казахстанской недели моды в Алматы дизайнер из Бишкека Залкар Аскаралиев. Стоит отметить, что парень уже пятый год работает как персональный дизайнер.

Фото: Zakon.kz

"Я уже второй раз принимаю участие в Неделе моды. В этом году моя авторская коллекция одежды "Аян" является продолжением предыдущих коллекций "Тушумдо", что в переводе с киргизского означает "во сне". Это продолжение этого "сна", так сказать, знак, полученный во сне. Там разные темы, которые я видел во сне, и я их реализовал и показал в одежде. Я хочу делать современные вещи, но от нашего ДНК невозможно избавиться. Это очень круто, что в нас заложена эта этника и киргизский фольклор". Залкар Аскаралиев

По словам гостя из Бишкека, одежда, представленная сегодня на показах, в повседневной жизни практически бесполезна, и ее невозможно носить. А если взять отдельно каждую деталь и скомбинировать с чем-то, то может получиться отличный и необычный образ.

Фото: Zakon.kz

Залкар Аскаралиев в своей коллекции использует классические оттенки – белые, черные, серые и терракотовый цвет. Дизайнер рассказывает, что, когда он творит, прежде всего вдохновляется своими снами, природой и проблемами социума, которые трансформирует в свои произведения.

"Мы декорировали одежду этническими украшениями, поэтому это стиль этнофольклор, но при этом считаются современными вещами". Залкар Аскаралиев

Фото: Zakon.kz

Сейчас парень активно продает свои вещи под брендом "Zalkar" в Екатеринбурге, а позже дизайнер планирует открыть магазин в Санкт-Петербурге. К слову, на родине у Залкара давно есть несколько фирменных шоурумов, где цены доступные для местных модников и модниц.

Говоря о проекте Kazakhstan Fashion Week и о том, как за последнее время изменились казахстанские дизайнеры и тренды, свое мнение высказала известный казахстанский байер, модный эксперт и персональный стилист Лилия Рах.

Фото: Instagram/liliyarakh

"Жизнь изменилась, и мода в том числе. Она имеет свойство меняться настолько быстро, что очень трудно угнаться за этим временем, но надо следить за этим процессом. В Казахстане, конечно, тоже меняется мода и все отражается. Все, что происходит в мире и экономике, политике, отражается на моде. Сейчас в мире моды все возвращается к красоте. Если мы приходили до этого к тому, чтобы минимизировать свой лук и упростить его, мы стали даже немного друг на друга похожи. Было все категорически удобно, но за этим потерялся секс, желание жить, очень много депрессий и недовольств. Я, как и любой эксперт, скажу, что красота спасет мир". Лилия Рах

Рассуждая о трендах, Лилия Рах отметила, что тенденция возращения к этнике и к истокам связана с тем, что каждая страна сейчас интересуется своей историей.

"Мы куда-то бежали и в этом беге на дальнюю дистанцию сделали свою жизнь максимально удобной, и в этом нам помогало развитие науки и технологий. Сейчас же все люди поняли, что без прошлого мы не существуем. И мы получили много знаков, что нельзя забывать свой отчий дом, свою землю, а понятие родина – это не просто слова, и все это имеет глубокий смысл. Это как доза красоты, нам сейчас необходимо понимать, откуда мы вообще возникли в этом мире. И, естественно, на этом фоне, когда мы возвращаемся в прошлое, столько всего открывается нам – красота и новые знания". Лилия Рах

Рах объясняет, что раньше мы гнались за Европой, подглядывали, и нам казалось, что там лучше, а теперь мы понимаем: а у нас-то краше, лучше и интересней. И весь мир гоняется за нами, а мы просто будем наслаждаться и изучать историю – делать из этого все красивое.

Фото: Zakon.kz

Что касается трендов, эксперт отметила, что этника сейчас однозначно модна, а остальное, все, что согласуется с вашим образом, нужно искать и раскрывать себя, тогда человек будет самым модным, при условии, если у него будет свой индивидуальный стиль. Тренды портят человека, вы теряете за этим свое собственное я, поэтому отработайте свой стиль. Мода проходит, а стиль остается.

Фото: Zakon.kz

"Минимализм на одном человеке выглядит просто потрясающе, а на другом нужны детали, и человек чувствует себя в этом комфортно. Я как специалист любуюсь разными стилями на разных людях, которые нашли его в себе и умеют это раскрывать. Но когда я вижу, что человек одет и чувствует себя в этом неловко и выглядит нелепо, тогда я понимаю, что даже самый модный тренд сезона обесценивается". Лилия Рах

Теперь весенне-летняя коллекция KFW после Алматы, Актобе и Шымкента отправилась в Караганду. Этот город станет заключительным. А после организаторы начнут готовиться уже к осенне-зимнему сезону Kazakhstan Fashion Week.