Вдохновение, элегантность и роскошь: как прошла Неделя казахстанской моды в Алматы

7-8 апреля 2025 года южная столица получила возможность прикоснуться к прекрасному – и все благодаря 36-му сезону Kazakhstan Fashion Week. Zakon.kz тоже приобщился к грандиозному событию в мире отечественной моды.

В эти дни Дворец Республики в Алматы приковал к себе внимание стилистов, блогеров, звезд, да и просто людей, неравнодушных к эстетике.

Фото: Zakon.kz

А дело в том, что внутри, на белоснежном подиуме, казахстанские и зарубежные дизайнеры презентовали свои новые коллекции. Гости между тем, по замыслу организаторов, должны были соблюсти дресс-код и явиться в черном. Total black ярко контрастировал с сияющей белизной окружающего пространства и создавал некое визуальное равновесие. При этом все взгляды были направлены не на "разношерстную", как это нередко бывает на массовых мероприятиях, толпу, а строго на моделей – считай, проводников креатива.

Фото: Zakon.kz

И посмотреть действительно было на что.

В частности, некоторые художники отметились подачей столь же дерзкой, сколь и сотворенные ими наряды. Как вам, к примеру, полупрозрачные вещи "почти на грани", будто сотканные из нежнейших лепестков? Необычное сочетание сексуальности и трогательности, открытости и вместе с тем незащищенности, даже хрупкости. Демонстрация красоты тела, но без грамма пошлости покорила сердца многих зрителей.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А микс из акварельных, обладающих едва уловимыми контурами принтов и массивных, чуть приземляющих своего носителя с далеких небес на землю аксессуаров?

Фото: Zakon.kz

Или, например, луки, в которых модели выглядели, как сказочные эльфы, по нелепой случайности угодившие в ловушку каменных джунглей? Где грубая джинса удивительным образом "не спорит" с фэнтезийным макияжем и природными мотивами?

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Коллекция дизайнера Умеда Кучкалиева запомнилась удачной адаптацией национального колорита под простые, вполне носибельные в обычной жизни комплекты, а россиянка Ольга Лефферс порадовала глаз теплыми оранжевыми и бежевыми оттенками, бахромой и деликатным блеском тканей.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К сведению модников – подобные образы пришлись по душе известному отечественному стилисту Мади Бекдаиру.

"Греческие платья, коктейльные, блестящие. Видел золотое с бахромой, в стиле ар-деко 20 годов прошлого столетия. Мне очень понравилось, я люблю всю эту эстетику. Это что-то очень торжественное, женственное, помпезное. Такого сейчас не хватает: все пытаются максимально "усредниться", а тут такой взрыв цвета, роскоши! Что-то забытое и редко используемое, поскольку все стремятся к универсальной базе. И вдруг ты видишь этот праздник на подиуме!" – поделился впечатлениями эксперт.

Фото: Zakon.kz

Он отмечает: увиденное на показе вполне реально "пригласить" в свои будни. Все зависит лишь от уровня мышления человека.

"Я преданный друг и поклонник Kazakhstan Fashion Week, потому что очень много лет назад, когда я только начинал свою карьеру, я курировал показы для мастодонтов дизайна, казахстанской моды. Сейчас, конечно, я просто прихожу как гость, привожу своих коллег-стилистов для того, чтобы получить удовольствие", – подытожил Мади Бекдаир.

Одним из самых экстравагантных стал выход в комплектах от грузинского дизайнера Луки Микадзе. Шутка ли, "подружить" офис и спорт.

Фото: Zakon.kz

А стилистические решения Аиды Кауменовой позволили то ли посетить далекие планеты, не вставая с кресла, то ли насладиться образами, отсылающими к улиткам, за счет дуэта из привычного "гороха" и чудных причесок, нетривиальных текстур и длинных рукавов.

Фото: Zakon.kz

Словом, на подиуме происходила феерия. Прямо на манекенщицах "оживали" полотна живописцев и немыслимые геометрические фигуры, под их ногами струились волной невесомые материи, а прямо на лацканах "распускались" цветы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz