Вдохновение, элегантность и роскошь: как прошла Неделя казахстанской моды в Алматы
В эти дни Дворец Республики в Алматы приковал к себе внимание стилистов, блогеров, звезд, да и просто людей, неравнодушных к эстетике.
Фото: Zakon.kz
А дело в том, что внутри, на белоснежном подиуме, казахстанские и зарубежные дизайнеры презентовали свои новые коллекции. Гости между тем, по замыслу организаторов, должны были соблюсти дресс-код и явиться в черном. Total black ярко контрастировал с сияющей белизной окружающего пространства и создавал некое визуальное равновесие. При этом все взгляды были направлены не на "разношерстную", как это нередко бывает на массовых мероприятиях, толпу, а строго на моделей – считай, проводников креатива.
Фото: Zakon.kz
И посмотреть действительно было на что.
В частности, некоторые художники отметились подачей столь же дерзкой, сколь и сотворенные ими наряды. Как вам, к примеру, полупрозрачные вещи "почти на грани", будто сотканные из нежнейших лепестков? Необычное сочетание сексуальности и трогательности, открытости и вместе с тем незащищенности, даже хрупкости. Демонстрация красоты тела, но без грамма пошлости покорила сердца многих зрителей.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
А микс из акварельных, обладающих едва уловимыми контурами принтов и массивных, чуть приземляющих своего носителя с далеких небес на землю аксессуаров?
Фото: Zakon.kz
Или, например, луки, в которых модели выглядели, как сказочные эльфы, по нелепой случайности угодившие в ловушку каменных джунглей? Где грубая джинса удивительным образом "не спорит" с фэнтезийным макияжем и природными мотивами?
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Коллекция дизайнера Умеда Кучкалиева запомнилась удачной адаптацией национального колорита под простые, вполне носибельные в обычной жизни комплекты, а россиянка Ольга Лефферс порадовала глаз теплыми оранжевыми и бежевыми оттенками, бахромой и деликатным блеском тканей.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
К сведению модников – подобные образы пришлись по душе известному отечественному стилисту Мади Бекдаиру.
"Греческие платья, коктейльные, блестящие. Видел золотое с бахромой, в стиле ар-деко 20 годов прошлого столетия. Мне очень понравилось, я люблю всю эту эстетику. Это что-то очень торжественное, женственное, помпезное. Такого сейчас не хватает: все пытаются максимально "усредниться", а тут такой взрыв цвета, роскоши! Что-то забытое и редко используемое, поскольку все стремятся к универсальной базе. И вдруг ты видишь этот праздник на подиуме!" – поделился впечатлениями эксперт.
Фото: Zakon.kz
Он отмечает: увиденное на показе вполне реально "пригласить" в свои будни. Все зависит лишь от уровня мышления человека.
"Я преданный друг и поклонник Kazakhstan Fashion Week, потому что очень много лет назад, когда я только начинал свою карьеру, я курировал показы для мастодонтов дизайна, казахстанской моды. Сейчас, конечно, я просто прихожу как гость, привожу своих коллег-стилистов для того, чтобы получить удовольствие", – подытожил Мади Бекдаир.
Одним из самых экстравагантных стал выход в комплектах от грузинского дизайнера Луки Микадзе. Шутка ли, "подружить" офис и спорт.
Фото: Zakon.kz
А стилистические решения Аиды Кауменовой позволили то ли посетить далекие планеты, не вставая с кресла, то ли насладиться образами, отсылающими к улиткам, за счет дуэта из привычного "гороха" и чудных причесок, нетривиальных текстур и длинных рукавов.
Фото: Zakon.kz
Словом, на подиуме происходила феерия. Прямо на манекенщицах "оживали" полотна живописцев и немыслимые геометрические фигуры, под их ногами струились волной невесомые материи, а прямо на лацканах "распускались" цветы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
К слову о них. Алый мак явился центральным элементом Truly Unique Show Алексея Чжена. Сам он позже рассказал журналистам, что данный элемент привносит ощущение свободы и чистоты.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"Эта коллекция создана в коллаборации. Поддержка очень важна для развития модной индустрии в Казахстане. Такое сотрудничество с дизайнерами помогает выявлять людей, работающих в разных направлениях, а они уже дарят индустрии свежий взгляд и новый стиль".
А модели меж тем продолжали дарить радость искушенной публике. Впрочем, одна из них в этот вечер оказалась "по ту сторону подиума", в зрительном зале. Речь о победительнице конкурса "Мисс Алматы-2024" Эльдане Сауранбаевой. Репортерам красавица призналась: она и сама ранее принимала участие в дефиле. Поэтому может оценить, насколько с течением лет менялся подход казахстанских кудесников.
Фото: Zakon.kz
"С каждым разом я ожидаю лучшего и лучшего, все становится красивее, организованнее. Казахстанские дизайнеры вдохновляют меня, я их всех очень сильно люблю и вижу прогресс. Я считаю, что с каждым годом наши коллекции становятся интереснее. Дизайнеры все чаще выходят на зарубежные показы. Коллекции соответствуют мировому уровню", – уверена девушка.
И конечно, уровень должен расти не только у самих модельеров, но и у масс, коим они несут поэзию цветов, фактур и форм. Ведь, если Kazakhstan Fashion Week чему-то и учит, так это тому, что, сколь бы ни был далек человек от изысков, никогда не поздно расширить горизонты и выйти наконец за рамки. Туда, где живет искусство, способное превратить обыденное в нетленное.