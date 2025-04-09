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Вдохновение, элегантность и роскошь: как прошла Неделя казахстанской моды в Алматы

Неделя казахстанской моды , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 17:00 Фото: Zakon.kz
7-8 апреля 2025 года южная столица получила возможность прикоснуться к прекрасному – и все благодаря 36-му сезону Kazakhstan Fashion Week. Zakon.kz тоже приобщился к грандиозному событию в мире отечественной моды.

В эти дни Дворец Республики в Алматы приковал к себе внимание стилистов, блогеров, звезд, да и просто людей, неравнодушных к эстетике.

Фото: Zakon.kz

А дело в том, что внутри, на белоснежном подиуме, казахстанские и зарубежные дизайнеры презентовали свои новые коллекции. Гости между тем, по замыслу организаторов, должны были соблюсти дресс-код и явиться в черном. Total black ярко контрастировал с сияющей белизной окружающего пространства и создавал некое визуальное равновесие. При этом все взгляды были направлены не на "разношерстную", как это нередко бывает на массовых мероприятиях, толпу, а строго на моделей – считай, проводников креатива.

Фото: Zakon.kz

И посмотреть действительно было на что.

В частности, некоторые художники отметились подачей столь же дерзкой, сколь и сотворенные ими наряды. Как вам, к примеру, полупрозрачные вещи "почти на грани", будто сотканные из нежнейших лепестков? Необычное сочетание сексуальности и трогательности, открытости и вместе с тем незащищенности, даже хрупкости. Демонстрация красоты тела, но без грамма пошлости покорила сердца многих зрителей.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А микс из акварельных, обладающих едва уловимыми контурами принтов и массивных, чуть приземляющих своего носителя с далеких небес на землю аксессуаров?

Фото: Zakon.kz

Или, например, луки, в которых модели выглядели, как сказочные эльфы, по нелепой случайности угодившие в ловушку каменных джунглей? Где грубая джинса удивительным образом "не спорит" с фэнтезийным макияжем и природными мотивами?

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Коллекция дизайнера Умеда Кучкалиева запомнилась удачной адаптацией национального колорита под простые, вполне носибельные в обычной жизни комплекты, а россиянка Ольга Лефферс порадовала глаз теплыми оранжевыми и бежевыми оттенками, бахромой и деликатным блеском тканей.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К сведению модников – подобные образы пришлись по душе известному отечественному стилисту Мади Бекдаиру.

"Греческие платья, коктейльные, блестящие. Видел золотое с бахромой, в стиле ар-деко 20 годов прошлого столетия. Мне очень понравилось, я люблю всю эту эстетику. Это что-то очень торжественное, женственное, помпезное. Такого сейчас не хватает: все пытаются максимально "усредниться", а тут такой взрыв цвета, роскоши! Что-то забытое и редко используемое, поскольку все стремятся к универсальной базе. И вдруг ты видишь этот праздник на подиуме!" – поделился впечатлениями эксперт.

Фото: Zakon.kz

Он отмечает: увиденное на показе вполне реально "пригласить" в свои будни. Все зависит лишь от уровня мышления человека.

"Я преданный друг и поклонник Kazakhstan Fashion Week, потому что очень много лет назад, когда я только начинал свою карьеру, я курировал показы для мастодонтов дизайна, казахстанской моды. Сейчас, конечно, я просто прихожу как гость, привожу своих коллег-стилистов для того, чтобы получить удовольствие", – подытожил Мади Бекдаир.

Одним из самых экстравагантных стал выход в комплектах от грузинского дизайнера Луки Микадзе. Шутка ли, "подружить" офис и спорт.

Неделя казахстанской моды , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 17:00

Фото: Zakon.kz

А стилистические решения Аиды Кауменовой позволили то ли посетить далекие планеты, не вставая с кресла, то ли насладиться образами, отсылающими к улиткам, за счет дуэта из привычного "гороха" и чудных причесок, нетривиальных текстур и длинных рукавов.

Фото: Zakon.kz

Словом, на подиуме происходила феерия. Прямо на манекенщицах "оживали" полотна живописцев и немыслимые геометрические фигуры, под их ногами струились волной невесомые материи, а прямо на лацканах "распускались" цветы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К слову о них. Алый мак явился центральным элементом Truly Unique Show Алексея Чжена. Сам он позже рассказал журналистам, что данный элемент привносит ощущение свободы и чистоты.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Эта коллекция создана в коллаборации. Поддержка очень важна для развития модной индустрии в Казахстане. Такое сотрудничество с дизайнерами помогает выявлять людей, работающих в разных направлениях, а они уже дарят индустрии свежий взгляд и новый стиль".

А модели меж тем продолжали дарить радость искушенной публике. Впрочем, одна из них в этот вечер оказалась "по ту сторону подиума", в зрительном зале. Речь о победительнице конкурса "Мисс Алматы-2024" Эльдане Сауранбаевой. Репортерам красавица призналась: она и сама ранее принимала участие в дефиле. Поэтому может оценить, насколько с течением лет менялся подход казахстанских кудесников.

Фото: Zakon.kz

"С каждым разом я ожидаю лучшего и лучшего, все становится красивее, организованнее. Казахстанские дизайнеры вдохновляют меня, я их всех очень сильно люблю и вижу прогресс. Я считаю, что с каждым годом наши коллекции становятся интереснее. Дизайнеры все чаще выходят на зарубежные показы. Коллекции соответствуют мировому уровню", – уверена девушка.

И конечно, уровень должен расти не только у самих модельеров, но и у масс, коим они несут поэзию цветов, фактур и форм. Ведь, если Kazakhstan Fashion Week чему-то и учит, так это тому, что, сколь бы ни был далек человек от изысков, никогда не поздно расширить горизонты и выйти наконец за рамки. Туда, где живет искусство, способное превратить обыденное в нетленное.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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