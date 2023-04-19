Алтай Кульгинов заявил о дефиците ученических мест в Казахстане

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов отметил, что текущие темпы ввода новых школ не успевают за демографическими и миграционными процессами, особенно в крупных городах. Он рассказал о дефиците ученических мест, передает корреспондент Zakon.kz.

На совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством Касым-Жомарта Токаева Кульгинов отметил, что дефицит ученических мет составляет 270 тысяч, количество трехсменных школ – 143, авариных – 52, имеется свыше 300 саманных и деревянных школ.

"Результаты международных исследований показывают, что уровень знаний казахстанских школьников отстает от среднего показателя стран ОЭСР. Все еще существует различие качества знаний между городом и селом", – отметил Кульгинов.

По качеству знаний Мангистауская, Атырауская, Кызылординская, Туркестанская и Алматинская области показывают низкие показатели по сравнению с республиканскими показателями.

Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%, доложил премьер-министр Алихан Смаилов.

