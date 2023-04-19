Бибисара Асаубаева повторно обыграла лучшую шахматистку мира

В Астане продолжается женский шахматный матч сборной мира против Казахстана. Во второй игровой день было сыграно четыре тура. Как и в первый день, Бибисара Асаубаева победила четырехкратную чемпионку мира среди женщин китаянку Хоу Ифань, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



Помимо китаянки, Бибисара обыграла Гюнай Вугар кызы Мамедзаде (Азербайджан). Два поединка, с грузинкой Наной Дзагнидзе и Харикой Дронавалли (Индия), Асаубаева свела к ничьей. И за восемь туров Бибисара накопила пять очков: три победы, четыре ничьи и одно поражение.







Фото: Instagram/kzchessfederation

Одинаковое количество очков – 5, как и у Бибисары, набрала Жансая Абдумалик, в активе которой две победы и шесть ничейных поединков.





Фото: Instagram/kzchessfederation

Еще один лидер казахстанской женской сборной – Динара Садуакасова – сумела набрать 4,5 очка. А больше всего баллов (6) в копилку сборной Казахстана положила Алуа Нурманова, на счету которой шесть побед и два поражения. В итоге по сумме двух дней соревнований счет 34,5:29,5 в пользу сборной мира.

19 апреля участницы будут играть в блиц, по результатам которого станет известен победитель этого беспрецедентного противостояния. Общий призовой фонд матча женских сборных – 50 000 долларов.







Фото: Instagram/kzchessfederation

Этот женский турнир проходит в рамках событий, посвященных матчу за звание чемпиона мира-2023 между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Счет – 4:3 в пользу российского гроссмейстера.

