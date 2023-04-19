Скелет тиранозавра продали частному коллекционеру за 6 млн долларов

Скелет тиранозавра рекса под названием "Троица", состоящий из костей трех разных тиранозавров, продали за 6,1 доллара на аукционе в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

Скелет, возраст которого оценивается в 65-67 млн лет, выставил на продажу анонимный житель США. В аукционном доме Koller в Цюрихе его купил частный европейский коллекционер современного искусства и реликвий, сообщает The Guardian.



Аукционист Сирил Коллер рассказал, что впервые в Европе и только третий раз в мире на аукцион выставили целый скелет Ти-Рекса исключительного качества.

"Это был замечательный аукцион, потому что мы показывали "Троицу" в течение двух с половиной недель в концертном зале в Цюрихе. И поэтому более 30 тыс. посетителей пришли и полюбовались им, среди них было много детей". Сирил Коллер

Коллер выразил надежду на то, что скелет будет доступен для всеобщего обозрения, несмотря на продажу.

Скелет имеет высоту 3,9 метра, длину – 11,6 метра и ширину – 2,65 метра. Более половины костей скелета являются оригинальными, остальные сделаны из гипса и слепков эпоксидной смолы.



Как следует из названия, "Троица" представляет собой составной скелет из 293 костей трех динозавров, раскопанных между 2008 и 2013 годом в формациях Хелл-Крик и Ланс-Крик в штатах Монтана и Вайоминг.

Эти места известны находками двух других скелетов T-Rex, которые выставляли на аукцион.

Скелет "Сью" ушел с молотка в 1997 году за 8,4 млн долларов, а скелет "Стэна" в 2020 году на аукционе Christie's продали за рекордные 31,8 млн долларов.