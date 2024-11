Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6 млн долларов

Лот под названием "Комедиант" создал итальянский художник Маурицио Каттелан, передает сайт аукционного дома.

Новым владельцем арт-объекта стал основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан. В соцсетях он написал, что собирается съесть банан, и подчеркнул, что это "станет частью уникального художественного опыта".

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C